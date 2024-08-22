品牌建商著手原物料品質 成房子保值關鍵

近年建築市場成本不斷上升，住戶面臨風災、地震等不可控的天候因素，品牌建商選用的原物料和專業施工團隊成為購屋族關注重點，也成為社區房價保值的重要關鍵。以舜元、寶璽、麗晨、國泰、由鉅等品牌建商為例，皆在其新建案中，嚴格把控原物料品質，並採用高標準的施工技術，不僅獲得住戶與購屋者肯定，也為建案成功保值甚至創造了更高的市場價值。

根據台灣建材市場報顯示，2024年Q1建材價格普遍上漲，鋼筋價格上升約15%，水泥價格漲幅達12%，而冷熱給水管也上漲了10%。這些數據反映了建材成本顯著增加。全球建材價格指數也顯示，自2022年以來，全球鋼材和水泥價格已經上漲了30%以上，進一步證實了材料成本的上升趨勢。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，當前建築材料和人工成本普遍上漲的背景下，建商對於建築規畫的專業性和高標準要求，不僅展示了品牌的實力，也為消費者提供了長期價值和安心保障，這些看不見的投入和努力，正是保證住宅價值不斷提升的關鍵，加上現代網路科技發達，建商的口碑、品質都有相當透明的資訊可查找，品牌的重要性也日益提升。

其中，舜元建設旗下的甲級營造廠順億營造，在「舜元境朗」一案中，針對頂樓和一樓景觀區的防水問題選用最高標準戶外防水材料「高性能聚脲樹脂」。這種材料能有效應對天候酸雨和植物根系對防水層的侵蝕，從而延長鋼筋混凝土的使用年限，並大幅降低後續的維護成本。

根據最近的建材市場報告，高性能聚脲樹脂的價格在2024年上半年上漲了18%，顯示了高品質材料的市場價位。除了高性能材料，對於結構安全至關重要的混凝土抗壓強度試驗，舜元建設不僅表現遠超設計強度標準，更於消費者賞屋時主動揭示試驗報告，令客戶備感安心。

台中豪宅始祖寶璽機構對營造品質的重視也備受肯定，像是成屋已五年的「寶璽天睿」看起來仍保如新，其成功原因就在於對於原物料的嚴格把關，採用東京晴空塔制震系統及日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆。

麗晨建設近年採用更靈活多元的模式來執行年度採購策略，充分利用母公司晨禎營造的資源優勢，提前採購發包並整合大宗物料如鋼筋、混泥土、衛浴設備和金屬材料等，與廠商進行議價，降低成本變動風險，進一步提高成本控制的效率。

由鉅建設則在「大恆」一案，帷幕牆採用德國旭格設計系統，具備抗寒、耐風又阻熱，有效調節住宅的舒適性。

台灣老牌上市櫃指標建商「國泰建設」近年也因考量成本管控和資金靈活運用度，改為「工程先發包、後銷售」策略，以提供更穩健的品質，專家指，當前建材價格和人工成本持續上漲的環境下，優質建材和專業施工也成為建商應對市場挑戰的關鍵策略，這不僅保障了建案的品質，更提升了社區的長期價值。