快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

最嚴房貸限貸令來了 今年全國逾18萬戶預售交屋客「剉咧等」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

中央銀行21日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全國住宅用建照量共逾18萬戶，創1995年以來最高峰，若以工期三年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，當時進場民眾，恐怕交屋時申貸就是一大難關。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波「最嚴限貸令」衝擊中小建商與近期交屋民眾，下半年買賣移轉量勢必緊縮，惟房價是否出現盤整，仍需視整體金融環境而定。

據內政部數據顯示，自1991年有統計以來，核發純住宅用建造執照宅數最高峰出現在1992~1994年間，此3年建照量每年皆多達20萬戶以上，之後未曾突破20萬戶大關，直到近期疫情後房市進入多頭，2020~2022年出現新一波高峰，其中2022年純住宅用核准建照戶數多達18萬674戶，創下自1995年來最高紀錄。

徐佳馨指出，2020~2022年間全台純住宅用核准建照戶數共達51萬1,178戶，若以現今工期約3~5年計算，將於今年起出現超大量體的交屋潮，適逢下半年度央行控管不動產貸款總量，此波禁令首當其衝的就是疫情後進場、並將於近期交屋的預售買盤。

中央銀行21日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全國住宅用建照量共逾18萬戶，創1995年以來最高峰，若以工期三年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，當時進場民眾，恐怕交屋時申貸就是一大難關。住商機構提供
中央銀行21日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全國住宅用建照量共逾18萬戶，創1995年以來最高峰，若以工期三年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，當時進場民眾，恐怕交屋時申貸就是一大難關。住商機構提供

內政部 房市 疫情

延伸閱讀

最嚴限貸令強碰20年最大交屋潮 房仲：這區恐成重災區

央行總裁楊金龍房貸降溫令 立委郭國文按讚

黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」

「房貸之亂」驚動政院 部會不同調使銀行成為夾心餅乾

相關新聞

央行「最嚴限貸令」出爐 強碰20年來最大交屋潮

中央銀行昨（21）日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全台住...

品牌建商著手原物料品質 成房子保值關鍵

近年建築市場成本不斷上升，住戶面臨風災、地震等不可控的天候因素，品牌建商選用的原物料和專業施工團隊成為購屋族關注重點，也...

最嚴房貸限貸令來了 今年全國逾18萬戶預售交屋客「剉咧等」

中央銀行21日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全國住宅用建...

惠譽信評：台灣傳產業將面臨三個主要風險

惠譽信評亞太區企業評等資深副總黃筱婷表示，台灣傳產行業未來主要面臨的風險：1.能源轉型趨勢下的資本支出壓力；2.中國大陸...

「台灣做不到RE100」 碳權交易所：沒加入的才是好公司

我國碳權交易所於去年8月正式成立，碳權不只帶動產業轉型與經濟發展，也成為我國淨零減碳的重要政策之一，然而不只政策工具，減...

最嚴限貸令強碰20年最大交屋潮 房仲：這區恐成重災區

中央銀行21日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全台住宅用建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。