惠譽信評：台灣傳產業將面臨三個主要風險

惠譽信評亞太區企業評等資深副總黃筱婷表示，台灣傳產行業未來主要面臨的風險：1.能源轉型趨勢下的資本支出壓力；2.中國大陸需求不振導致的供給過剩壓力；3.美國貿易政策潛在的轉變與風險。

黃筱婷表示，能源轉型趨勢下台灣傳產行業面臨的資本支出壓力。向低碳經濟轉型對各個行業的影響不均，這取決於它們在能源結構中的重要性、產業技術進展和產品需求前景。鋼鐵、建築材料及公用事業等產業，由於碳排放量大面臨較大的轉型壓力。許多公司需要增加資本支出來推動低碳活動，包含改變生產方式或加大對可再生能源的布局及使用。較大的資本支出可能會導致公司的負債率上升，進而降低財務靈活度。惠譽的評等方法著重三至五年長期趨勢，若負債率僅短暫上升，對評等影響或許不大。

惠譽預期更多大陸企業在本地需求偏弱的情況下，會加大力度發展海外市場。在海外競爭加劇的情況下，部分台灣傳產製造業或面臨內熱外冷的情形。

企業或以調整出口地區和提升產品附加價值的方法抵禦市場風險成功轉型將強化企業的運營體質。反之，持續的利潤衰退將導致企業的現金流及槓桿率惡化，增加信用風險。

惠譽經濟團隊的觀察顯示，大幅調高貿易關稅是川普團隊重要的經濟政策之一，若該團隊勝選並成功實施相關政策，將衝擊包含台灣在內等對美貿易依賴度較高的經濟體，並可能導致全球經濟增速放緩。在此假設情景下，惠譽認為對個別企業的衝擊程度將取決於其供應鏈調整能力、以及產品的不可取代性。部分企業可能面臨市場需求放緩、製造以及經營管理成本上升的壓力；但同時，供應鏈的成功分散化也可能提升企業的風險抵禦能力和增加供應鏈韌性 ，對評等的影響不一。