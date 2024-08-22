台灣錢淹腳目？台股狂漲期雙北市19案完銷 高價案也創佳績

台股在今年3月登上2萬點，在7月衝到2萬4千點，資金充裕帶動房市熱潮。住展雜誌彙整雙北市3月到7月推出新案，共19案宣布完銷，台北市與新北市各完銷了8案與11案，顯見資金狂潮大幅轉入房地產，且不論價碼高低、位於蛋白或蛋黃區，買盤一致搶房掃貨不手軟。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，完銷榜單中，有相對親民價格，頗受買盤青睞，像是台北市文山區「原禾呈真」平均單價7字頭，新北市淡水區「萬企君品-上善區」開價3字頭等。

另一方面，也有出於區域市場新案稀缺，供不應求下推升銷售速度，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」等。

值得注意的是，陳炳辰指出，資金挺進下，連高價案新案銷售速度都頗佳，台北市完銷案中，有4案的平均開價在單坪110-138萬元，最高為大安區的「全坤御峰」單價來到138萬元，其次是南港區「豐琚」的137萬元。

新北市亦有4案的平均開價在單坪8、9字頭，最高為新店區「佳元柒章」的95萬元，其次是新莊區「國泰‧旭」的84.5萬元，從高價案火速結案，都印證了「淹腳目的資金潮」。

若以總價來看，也相當驚人，台北市破單價百萬元的4案與北投區的「天母鑲玉」，加上車位後的總價都攀上2000萬元，同樣的情況出現在新北市的「國泰‧旭」和「幸福琚」，且「幸福琚」還是需要一定程度資金的先建後售案，來勢洶洶的資金已不局限於千萬元總價帶的低總小宅，再往上一層次提升。

此外，這股買氣又體現於戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，與新北市三重區「敦美集」，陳炳辰表示，資金熱激發的搶房潮，100多戶可謂是一眨眼就售罄，甚至像「敦美集」的價位達到8字頭高水位，去化仍順暢無礙，顯見資金潮下，國內民眾擁房為王的資產保值觀念濃厚。