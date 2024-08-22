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必比登美食大安區最多 這3商圈將迎朝聖人潮？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

2024年必比登美食公布，若以區域分布來看，台北市以大安區最豐收，共有10間店上榜，且多分布在捷運沿線；而中山區以9家店獲選居次，中正萬華區合計也多達7家。

若以商圈分類，東區商圈有4家，吉林路商圈，華西街夜市則各有3家，算是台北美食商圈代表，如今獲獎應該會掀起一波朝聖熱潮，帶動商圈人氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，必比登餐廳以小吃類的庶民美食為主，多半會出現在成熟傳統商圈與夜市，或交通便捷的商業區，承租公寓或老透天一樓店面，有些甚至開在巷弄內，設備裝潢擺設不是評比重點，反而較著重餐飲本身的特色和味道。

由於成熟商圈人潮多，經歷時間和人氣的考驗，具有特色，手藝一代傳一代，也較容易做出口碑，口耳相傳。

這次台北市的必比登美食名單，獨缺北投內湖兩區沒有任何店家上榜，張旭嵐分析，內湖早年多工廠，商圈規模小，趨向在地化發展，近年商辦林立，商務客也多，陸續有大型餐飲集團展店，不過庶民美食較缺乏；而北投除了溫泉較具特色，欠缺大型商圈或夜市，也不易發展特色小吃美食。

第一建經研究中心副理張菱育說，米其林餐廳評比標準高，講究餐飲的全面享受，因此在空間和服務都有一定要求，而必比登推薦的店家種類多元，從小吃到品牌餐飲美食都有，更具台灣特色，獲獎店家肯定人氣暴增，面臨朝聖人潮的期待，如何調配人力並維持品質將會是經營考驗。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

夜市 小吃 餐飲

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