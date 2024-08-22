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米其林一星 A CUT 搶中秋節燒肉商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
A CUT豪華星級肉品禮盒。業者提供
A CUT豪華星級肉品禮盒。業者提供

台灣人瘋烤肉，尤其喜歡在家與親朋好友自己「夯」！秋節將近，米其林一星A CUT牛排館首度推出「星級禮盒」，讓饕客們不用傷腦筋去市場揀選，米其林一星的A CUT行政總主廚凌維廉「親自嚴選」，讓喜歡頂級肉品的「烤友」，在家也能「夯美味」。

米其林一星ＡCUT牛排館首度推出「豪華星級肉品禮盒」，由米其林星廚凌維廉嚴選肉品，內含澳洲8-9級A legacy純草飼老和牛紐約克、澳洲8-9級A legacy純草飼老和牛板腱、澳洲7+ROAM純草飼老和牛肋眼、澳洲ROAM純草飼老和牛厚切牛舌，份量約為四人份，適合親人好友一同大啖和牛，每份售價6,600元，即日起開始販售。

即便不是來頂級牛排館享宴，在家烤肉也不能馬虎！米其林一星A CUT牛排館特別推出四款澳洲最高等級牛肉的「豪華星級肉品禮盒」，其中，澳洲和牛的質地和口感享有顧客口碑，佔有一定地位。

別具盛名的「A Legacy純草飼老和牛」在南澳「Limestone coast」純天然放養，該海岸擁有如「藍寶石」般的純淨環境，和牛飼養時間長達8年以上，肉質油脂呈鵝黃琥珀色澤，口感具有堅果、奶油、起司等香氣，頂級肉品罕見稀有，在家「夯和牛」，滿室香氣，連鄰居都會來按鈴敲門。

另外，「澳洲ROAM純草飼老和牛」，也崇尚天然放養，漫遊放牧的地點是人稱「陽光之州」的昆士蘭，清新乾淨的環境名列世界前茅，可想見「澳洲ROAM純草飼老和牛」深具濃郁風味，肉質呈紅寶石色，油花分布美麗，如同大理石般，具有高貴氣息，肉味濃郁，香氣迷人。針對烤肉方式，星廚凌維廉說：「這些頂級肉品非常適合炭烤，將肉逼出香氣，烤前可先灑上些許海鹽，突顯風味，層次更加豐富，越嚼越香，尾韻帶有奶油香味」。

澳洲 烤肉 米其林

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