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台鹽高級和特級碘鹽調整價格 反應部分成本

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

臺鹽穩定供應台灣民生用鹽，高級碘鹽自民國81年上市至今已逾32年未調整價格。根據行政院主計總處調查，台灣消費者物價指數(CPI)30年來漲幅逾55%，基於歷年設備更新、能源、運輸、人工、食安法規要求等各項成本逐年攀升，臺鹽22日表示，中元節後陸續調整高級碘鹽、特級碘鹽售價，反應部分成本俾利穩健經營。

其中，高級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）15元漲為18元，特級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）20元漲為25元。

臺鹽並指出，該公司高級碘鹽和特級碘鹽首度調價幅度依舊遠低於CPI，且鹽品在生活必需品的費用占比甚低，為減低對消費者的影響，臺鹽特別避開傳統民眾大量用鹽之節慶，延至中元節後實施調價措施，希冀為民眾提供健康優質的產品。

而為接軌ESG趨勢及政府節能減碳政策，臺鹽持續投資生產設備提升能源效率，從原料到成品嚴格把關，以獨步全球的離子交換膜多重過濾技術，強化全自動製程，並提高自主檢驗頻率以符合食品追溯規範，確保民眾食用品質優良、純淨安全之鹽品。

CPI 中元節 消費者物價指數

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