南市東區副都心周遭房市熱 照顧住宅戶最高4字頭賣出

台南市東區生產路旁鐵路地下化專案照顧住宅大樓，僅餘3戶非店面的住宅，日前第2次標售，就有12標參與競標，全部售出，平均單價每坪36至42萬元間，看出該區域未來發展潛力及房市的熱絡。都發局表示，尚有5戶店面未租出，由於附近大樓、社宅陸續興建，明顯看到發展力，會擇期辦理標售。

鐵路地下化專案照顧住宅大樓就位在生產路施工中的鐵路地下化工程東側，而生產路兩側也是市府所規畫的南台南站副都心，除了生產路已完成拓寬，緊鄰的巴克禮公園也擴大，加上其他公共設施的開闢，成為東區發展重心之一，此區有大面積文教用地，教育部原欲規畫興建國立科學未來館，但地方普遍有小巨蛋需求的聲浪，市府規畫以促參法建構具指標性的複合式公共建設「運動藝文休閒園區」，打造東區藝文廊帶。

此區生產路到崇德路間兩側大樓陸續興建，加上緊鄰已完成都更的仁德區二空新村，除人口愈來愈多，生活機能也更為完善，房地產熱絡，房價也逐步上升，由3字頭跳到4字頭。都發局上周五進行南市鐵路地下化專案照顧住宅3戶全新餘屋標售的開標作業，有12人投標競爭，脫標率100%，也使得鐵路地下化專案照顧住宅的所剩住宅餘屋全部售出。

都發局長徐中強表示，本次餘屋標售公告的底價總價約1201萬至1685萬元，不含車位的平均每坪底價約34萬元。開標結果，決標金額扣除車位價格，平均單價每坪36至42萬元之間，金額符合市場行情水準。店鋪於去年陸續辦理店鋪招租作業，目前仍餘5戶未出租，後續會辦理標售。