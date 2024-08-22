北市5月房市交易量增近3成 南港增幅最高、標準住宅總價2千萬

台北市地政局上午公布今年5月實價登錄交易件數1215件，較4月增幅29.39%、年增率37.44%；交易總額321.31億元，較4月增幅27.28%、年增率49.39%；住宅價格指數127.79，較4月126.60上升0.94%，年增率10.77%。交易量增幅最大前三名分別為南港區、中正區、信義區。

另外，北市各行政區交易總額依序由中山區48.96億元、大安區45.61億元及內湖區40.84億元位居前3名；總額最少為大同區，僅11.08億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.41倍。交易總額增幅最大為信義區，較4月增加56.01%。

地政局指出，從住宅價格指數分析，113年5月全市住宅價格指數127.79，較4月126.60上升0.94%，較前一年同期115.36上升10.77%；標準住宅總價2024萬元，標準住宅單價每坪64.47萬元。