華新麗華併購德國鋼鐵業者 公平會准了

公平會委員會議昨（21）日審議華新麗華股份有限公司、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A(CAS)與德商Mannesmann Stainless Tubes GmbH結合案，認為該結合並未改變我國相關市場結構，參與結合事業仍須面臨國內、外業者競爭之壓力，不致有顯著限制競爭疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，華新麗華公司擬透過子公司CAS，間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，依法應提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與結合公司均產銷「不鏽鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」等產品，於前揭市場具有水平競爭關係；又CAS所生產之「不鏽鋼鋼胚」、「鎳合金鋼胚」為標的公司製造「不鏽鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」之原料，具有垂直供應關係。由於標的公司主要經營歐洲市場，結合對我國「不鏽鋼鋼胚/無縫鋼管」及「鎳合金鋼胚/鋼管」等市場結構均無影響，不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。

公平會進一步指出，標的公司於我國並無生產之工廠或營業據點，結合未改變我國相關市場結構，參與結合事業仍須面臨國內、外業者競爭之壓力，應不致有顯著限制競爭之疑慮，故不禁止其結合。