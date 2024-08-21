富旺插旗新北！斥資5.65億元取得新莊區光榮段土地

富旺國際（6219）不動產版圖再下一城，斥資約5.65億元取得新北市新莊區光榮段約809坪土地，換算每坪單價69.8萬元。富旺規劃推出廠辦大樓案，以目前規劃設計進度，預計2025年有機會開工動土。

富旺董事長林正雄表示，此案主要看準週邊金屬製品製造、電子零組件製造、機械設備製造和塑膠製品製造等產業蓬勃發展，廠辦交易與需求將更趨明顯，預計興建廠辦大樓進行銷售，為地區經濟注入新活力。

林正雄強調，此次插旗新北，對富旺來說具有重大意義，象徵公司成功跨出中南部地區，不動產布局已北征插旗跨入北台灣，將為公司營運成果寫下新篇章。

根據信義全球資產最新資料統計顯示，今年上半年商用不動產、土地交易金額持續成長，主要受惠於產業自用需求、市區重建題材發酵，帶動多家上市櫃公司、開發商攜重金進場。

統計今年上半年上市櫃法人商用不動產交易金額達638億元，加計土地交易金額594億元，總計商用不動產、土地市場交易量達1,232億元、年增31%，凸顯商用不動產在台灣已逐步增溫，亦可見富旺取得此新莊光榮段的商用不動產實屬不易。

展望下半年，富旺對整體營運正向成長持審慎樂觀看法。目前，旗下成屋包括「站前富時代」、「協奏曲」、「心海城」、「雲科莊園」陸續交屋入帳。

另外，包括「讚時代」、「悅時代」、「華時代」、「微美居(御金特區)」、「微美居(鉑金特區)」等個案，將陸續進入完工交屋階段，合計總銷達46億元、平均銷售皆已近完銷，有望在年底前為富旺營運注入強勁成長動能。