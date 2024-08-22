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台北自動化展 卓揆：台灣邁入AI應用時代

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨天出席台北自動化展，參觀業者攤位。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨天出席台北自動化展，參觀業者攤位。記者曾吉松／攝影

「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」昨（21）日登場，台廠供應鏈齊聚。行政院長卓榮泰宣示，政府將引領台灣進入「Al應用時代」，預計八年培訓20萬國際人才，協助企業進行Al科技轉型。未來Al與機器人不只是在製造業，更將融入各民生產業甚至公領域。

卓揆昨日受邀出席台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展開幕式並致詞。該展匯集了全球1,200家科技製造業領導廠商，規模達4,500個攤位，是亞洲指標工業科技盛會，今年規模續創新高。本次展會由台灣智慧自動化與機器人協會（智動協會）與展昭國際企業、台灣區模具公會、經濟日報等單位共同主辦。

卓榮泰表示，智慧機器人不僅提供商業用途，更在國家整體戰略與國家安全領域有長足的發展。他也強調，傳產與中小微企業是台灣的重要力量，政府會阻擋對台灣不當且不公平的競爭，不接受低價傾銷，積極協助中小微企業淨零和數位雙轉型。

卓榮泰指出，40年前機器人好像玩具，如今在餐廳、旅館、長照等領域，都有服務機器人，而且機器人愈來愈像人，提供更多服務，功能更健全，這也代表產業界突飛猛進。

針對台灣傳產及中小微企業，卓榮泰指出，政府會全力協助發展，台灣有半導體護國神山，但群山旁邊的護國產業也要起來，傳統產業與中小微企業始終是台灣重要的經濟命脈，健全傳產供應鏈，台灣的經濟實力才完備。

卓榮泰表示，行政院經濟發展委員會日前召開會議，提出「兆元投資國家發展方案」及「國家人才競爭力躍升方案」，將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，積極協助中小微企業淨零和數位雙轉型。

卓榮泰進一步說，在協助產業發展過程中，如遭受外來力量不當低價競爭，恐抵銷行政院經濟發展委員會所做的各項努力，因此政府會研提更多具體可行的執行計畫，以阻擋對台灣在經濟上不當且不公平的競爭。

卓榮泰 機器人 製造業

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