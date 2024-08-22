中小企業ESG 田瀨和夫：找到關鍵槓桿

ESG浪潮令中小企業主很焦慮，多位關注ESG領域的專家指出，中小企業具創新能力，當企業主有永續理念，比起大企業更有機會投入永續轉型。缺工時代下，企業投入ESG也有助吸引年輕員工。

願景工程基金會昨舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請《二○三○永續企業革命》作者田瀨和夫專題演講，談企業如何從聯合國永續發展目標（SDGs）投入ESG行動。論壇由永豐金控共同倡議，理律法律事務所理念支持，吸引逾兩百人參與。

出身日本外交部，在聯合國工作多年的田瀨和夫指出，聯合國的SDGs目標看似遠大，但不外四大關鍵，不遺漏任何人、超越世代、人人都活出自己、活得好。

田瀨和夫說，企業設立ESG目標，眼光得放長遠。例如許多企業把「淨灘」視為ESG舉措之一，但為了避免世世代代「都得淨灘」，應思考減塑改變生活方式。

田瀨和夫建議先設定達標時間點，再反推思考現在該採行的必要措施。此外，SDGs目標涵蓋範圍廣，可找出具關鍵槓桿特性的領域優先投入。

座談主持人、政大信義書院執行長別蓮蒂問，企業如何邁出ESG第一步？安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠建議，可從客戶和同業的永續報告書了解需求，進而決定從何做起，「抓重點，不可能包山包海」。