遠雄趙藤雄出清持股 集團創辦人退居幕後

遠雄（5522）集團的創辦人、遠雄建設董事及大股東趙藤雄昨（21）日申報轉讓個人名下的持股1,959張457股，根據揭露的資訊，這是他名下全部遠雄持股，全面退居幕後的意味濃厚。

對此，遠雄集團昨表示，關於創辦人暨大股東趙藤雄個人申報公司股票轉讓一事，不做任何回應。

此前，趙藤雄在今年7月17日也曾申報轉讓個人名下的持股2,886張457股，根據遠雄建設2023年的年報，趙藤雄選任時及當時的持股都是2,886張457股，持股比率為0.37%。

趙藤雄十年前開始積極布局二代接班一事，當時由長子趙文嘉接下遠雄建設董事長一職，期間，趙藤雄仍關心公司事務，也一併帶著趙文嘉步上經營管理的軌道。2018年趙文嘉全面接手，而趙藤雄自此後逐步轉進幕後，除了偶爾顧問仍以專心調養身體為主。

遠雄集團為趙藤雄一手創辦，雖然他退居幕後，不過據資料顯示，目前泛趙藤雄家族的持股遠雄比重，至少65%以上，基本上有絕對的主導權。

另外，遠雄的董事席中，趙藤雄創辦的遠東建設事業公司擁有兩席法人董事，持股比率達35.58%，是遠雄的最大單一股東，其背後最大股東，是長子趙文嘉為代表人的信宇投資公司。另，趙文嘉以個人名義持有遠雄建的張數為2,784張，持股比率0.36%。

營運方面，遠雄建設近年受惠預售市場買氣熱絡，加上台商回流、產業擴廠升級等亦推升商用不動產需求增高，公司雙頭布局住宅、商辦及廠辦等皆有不錯的經營績效。