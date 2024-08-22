AI人工智慧機器人產業快速成長 商機可期

AI人工智慧機器人市場正快速成長，預計到2028年將以29.9%的複合年成長率成長至443億美元。包括上銀（2049）、直得（1597）、羅昇（8374）、維田（6570）等台廠都說，台灣擁有AI與機器人完整的產業供應鏈，產業大未來商機可期。

上銀董事長卓文恒指出，過去機器人在1960至1970年代，以關節型機器人為主，主要從事上下料的工作，如今在進入全面AI人形機器人時代還有一段距離，台廠可針對特殊產業開發符合需求的機器人搶市。

卓文恒說，上銀發展Al機器人的優勢，在於上銀除了有關節型機器人之外，還有諧波減速機、伺服馬達、驅動器、交叉滾珠軸承等相關產品；目前機器人占整體營收比重不到一成，但隨著特殊產業應用陸續加進來，預期明年開始占比會一路提升。