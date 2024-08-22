聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI人工智慧機器人產業快速成長 商機可期

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

AI人工智慧機器人市場正快速成長，預計到2028年將以29.9%的複合年成長率成長至443億美元。包括上銀（2049）、直得（1597）、羅昇（8374）、維田（6570）等台廠都說，台灣擁有AI與機器人完整的產業供應鏈，產業大未來商機可期。

上銀董事長卓文恒指出，過去機器人在1960至1970年代，以關節型機器人為主，主要從事上下料的工作，如今在進入全面AI人形機器人時代還有一段距離，台廠可針對特殊產業開發符合需求的機器人搶市。

卓文恒說，上銀發展Al機器人的優勢，在於上銀除了有關節型機器人之外，還有諧波減速機、伺服馬達、驅動器、交叉滾珠軸承等相關產品；目前機器人占整體營收比重不到一成，但隨著特殊產業應用陸續加進來，預期明年開始占比會一路提升。

AI 上銀 機器人

延伸閱讀

上銀董座卓文恒：切入特殊產業需求的Al機器人 很快會看到結果

仿真人雙手組裝120種手工具 AI機器人TAIROS亮相

精品之王 大舉投資AI

AI 科技如何翻轉教育產業？龍騰文化結合 AI 提高學生學習效果

相關新聞

工研院仿真人雙手組裝120種手工具AI機器人 TAIROS亮相

經濟部產業技術司科技研發主題館21日於2024台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS)正式登場，此次專館由工研院、精密機...

連鎖效應／發揮自有品牌彈性 三點規劃

零售業者運用自有品牌商品（Private Brand）達到提升毛利、增加顧客黏性，或提供更為豐富的商品組合，通常自有品牌...

台北自動化展 卓揆：台灣邁入AI應用時代

「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」昨（21）日登場，台廠供應鏈齊聚。行政院長卓榮泰宣示，政府將引領...

ESG最前線／環安衛數位化 兩大關鍵

環安衛（ESH, Environment, Safety, Health）是傳統製造業運作中，如同空氣、陽光、水一般存在...

創新平台／毫米波技術 高頻訊號傳輸利器

5G技術突飛猛進，毫米波的高速傳輸應用是關鍵，然而，市場上常用的PCB基板材料在毫米波頻段會出現大量訊號損失問題，工研院...

AI人工智慧機器人產業快速成長 商機可期

AI人工智慧機器人市場正快速成長，預計到2028年將以29.9%的複合年成長率成長至443億美元。包括上銀、直得、羅昇、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。