自動化展 AI視覺功能吸睛 所羅門、羅昇等受矚目

「台灣機器人與智慧自動化展」昨（21）日登場，其中，機器人視覺化的AI功能成為「標配」，具備即學即用、快速落地特色，是展場最吸睛的焦點。AI視覺供應鏈包括所羅門（2359）、羅昇（8374）、維田（6570）、直得（1597）等同受矚目。

另外，隨著AI技術的快速進步，今年同受矚目的技術亮點，還包括具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人。

「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展Intelligent Asia 2024」在台北南港展覽館一連展出四天，機器人大展成為亮點，系列大展匯集了全球1,200家科技製造業領導廠商，規模達4,500個攤位，是亞洲指標工業科技盛會。本次展會由台灣智慧自動化與機器人協會（智動協會）與展昭國際企業、台灣區模具公會、經濟日報等單位共同主辦。

展會中，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳點名的台廠供應鏈，也完整呈現NVIDIA AI機器人合作生態系，其中，所羅門今年展示多款AI及3D視覺辨識軟體及解決方案，包括雙臂機器人撿貨、抓取服務平台AccuPic，視覺導引機器人解決方案等，訴求「即學即用，快速落地」。

羅昇首次與維田合作，展示機械手臂結合AI視覺檢測應用，這項技術結合了AI和AOI，提供接近「擬人化」的高生產效率，將檢測效果極大化。維田提到，集團也融合數據型AI與影像型AI，精確檢測複雜的瑕疵檢測，藉由智能分析，提供準確的決策輔助，今年旗下維田AI運算平台也將結合羅昇機械手臂，聯手展示視覺檢測手臂應用方案，檢測高複雜性電路板，利用直觀式介面，助攻檢測體驗最佳化。

直得推出具視覺功能的微型六軸機械手臂，標榜三支機械手臂協作，透過視覺辨識實現0.05mm間距的精準插銷動作；全球傳動聚焦滾珠螺桿、單軸機器人等。

在數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人方面，參展廠商如機械手臂的ABB、FANUC、KUKA、安川電機等，其中FANUC更是首度獨立參展，展出歷年最大規模的機器人。

FANUC協作機器人訴求易學好用，還能以內建力覺實現高扭力鎖螺絲、精密組裝等，讓自動化更具彈性，加上3D視覺，可偵測紙箱尺寸、自動堆疊「隨機」順序、尺寸的紙箱等。