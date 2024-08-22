中小企拚永續 擁創新優勢

經濟日報／ 記者邱怡瑄／台北報導
願景工程基金會昨天舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫（右四）進行專題演講，多名產官學專家與會，共吸引超過200人參與。 記者陳靖宜／攝影
願景工程基金會昨天舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫（右四）進行專題演講，多名產官學專家與會，共吸引超過200人參與。 記者陳靖宜／攝影

ESG浪潮令中小企業主很焦慮。但多位關注ESG領域的專家指出，中小企業具創新能力，當企業主有永續理念，比起大企業更有機會投入永續轉型。缺工時代下，企業投入ESG也有助吸引年輕員工。

願景工程基金會昨（21）日舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫專題演講，談企業如何從聯合國永續發展目標（SDGs）投入ESG行動。論壇由永豐金控共同倡議，理律法律事務所理念支持，逾200人參與。

田瀨和夫在聯合國工作多年，他指出，聯合國SDGs目標不外四大關鍵：「不遺漏任何人、超越世代、人人都活出自己、活得好」。他說，企業設立ESG目標，眼光要放長遠。例如許多企業把「淨灘」視為ESG舉措之一，其實應思考如何改變生活方式、教育等長期策略，減少塑膠廢棄物。

田瀨和夫建議企業先設定永續目標的達標時間點，再反推回來，思考該採行哪些必要措施。SDGs目標涵蓋範圍廣，可找出具關鍵槓桿特性的領域優先投入。

座談主持人政治大學信義書院執行長別蓮蒂提問，如何邁出ESG第一步？安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠建議，可從客戶和同業的永續報告書了解對方需求，進而決定要從何做起，「要抓重點，不可能包山包海」。

黃正忠指出，中小企業具備創新能力，如台灣螺絲扣件出口全球第三，低價螺絲走向高端、高價化，成為全球許多低碳車種、航太工業、智能建築等淨零產業的關鍵零件。「變得早、變得快，就能在全球ESG趨勢中找到機會」。

理律法律事務所合夥律師蕭偉松說，ESG法規繁複、又常變動，「ESGoal」等法遵管理平台整合法律資訊和企業策略，幫助企業降低法遵諮詢成本，減少紙張浪費。

馬修嚴選創辦人王世煌指出，消費者將空的優格容器帶回門市回收，累積一定數量可享折扣優惠，也帶動顧客回流，證明ESG可帶來新商機。他還發現，投入永續的企業更能吸引年輕人。別蓮蒂也說「未來員工可能比老闆懂得還多」，中小企業主要及早培養永續知能。

ESG 聯合國

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