FANUC於台北國際自動化展 展出歷年最大規模機器人

「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」21日在台北南港展覽館盛大登場。看好輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳刮起的AI與機器人旋風，全球工業機器人領導品牌FANUC今年擴大規模參展，展出歷年最大規模機器人，也展現「富士山下的黃色巨人」強大實力。

FANUC今年首度在南港展覽館2館1樓盛大展出，內容從Robot的基本應用到高階視覺等，堪稱台灣展覽單一攤位中，展出Robot台數最多的一次，現場除了發表新控制器R-50iA，也提供大量協作機器人的使用實例，可供參觀民眾現場體驗與互動。

台灣發那科ROBOT營業部經理陳孟弘指出，今年FANUC隆重推出新一代「Robot控制器R-50iA」，除了多核心高速CPU提供更高速與精確的控制之外，R-50iA為世界上第一台通過Cybersecurity認證的機器人控制器，並且比現行機種更節能。

協作機器人CRX提供最高30kg的搬運能力，輕輕碰撞就會立即停止，提高與人員在同空間作業的安全性。多種模式的手拉教導功能，平順好拉的程度大幅超越同業，展示會現場也提供實際操作體驗，吸引許多參觀者嘗試。

陳孟弘表示，協作機器人易學好用，還能以內建力覺實現高扭力鎖螺絲、精密組裝等，讓自動化更具彈性。加上3D視覺，可以偵測紙箱尺寸，自動堆疊「隨機」順序、尺寸的紙箱。

除了協作機器人之外，標準的6軸垂直關節機器人、SCARA、DELTA等各種形式的機種精銳盡出，對機械加工、焊接、食品、物流等不同場合的應用進行介紹。另外AGV、AI、VR、Digital Twin、ESG等熱門議題，也沒有被遺漏，相當吸睛。