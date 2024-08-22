三立釋股中嘉 陳泰銘有買

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（21）日拍板，通過國巨（2327）董事長陳泰銘等九家法人股東可買下三立集團持有中嘉上層股東共15%的股權，並要求8月31日前完成交易。據了解，陳泰銘是此次交易最大股東，持股超過4.5%，業界推估，總交易金額約35億元。

NCC昨天討論中嘉改善計畫執行情形討論案，NCC指出，有關中嘉集團上層股權變動爭議，決議以附附款同意泓順投資所提投資人名單，並將於8月31日完成交易。

中嘉上層股東泓順投資表示，過去數月台灣資本市場動盪加上政治紛擾，投資人名單有些異動，泓順團隊尊重並配合主管機關要求，持續探詢並引入有多元背景及國際視野的新投資人。

中嘉近年穩定獲利，固定回饋股東，加上未來規劃上市櫃等，讓中嘉股權交易案備受各界專注。泓順指出，中嘉將藉釋股案契機，積極推動寬頻及有線電視行業的轉型與發展。

國巨表示，這是董事長的個人事務領域，公司無法回應。

NCC說明，泓順本次所提名單為九家法人股東，持股比率分別0.4%至4.5%，共計間接持有中嘉數位15%股權，投資名單經查察，未查到有違反黨政軍條款，以及2018年中嘉案附負擔條款「非經本會核准，參與投資貴公司之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」規定的情形。