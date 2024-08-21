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台中上半年預售屋均價近5字頭 這兩區竟有1字頭成交價

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
海線均價仍顯平實，近期有不少小資族購屋，成為台中新興首購熱區。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
海線均價仍顯平實，近期有不少小資族購屋，成為台中新興首購熱區。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

近年房價屢創新高，台中上半年竟還有1字頭成交的預售新案！台灣房屋根據實價登錄資料，統計2024上半年台中市各區預售屋均價，並找出負擔最低的五大平價區，結果以梧棲區的26.3萬元最便宜，也是台中市唯一低於3字頭的行政區。

與梧棲同屬海線城鎮的大甲、清水與外埔，則分居均價最平實的第二到四名，使海線宛如高房價時代的「首購人道走廊」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「風頭水尾」的海線地區，早年因地段相對外圍、較缺乏建設話題，房價長期低檔。

不過，近年海線的台中港周邊產業投資旺盛，又有捷運藍線的軌道遠景加持，帶動整體價量表現。但對照全市整體平均的48.2萬元，海線各地2、3字頭均價仍顯平實，因此近期有不少小資族前往購屋，成為台中的新興首購熱區。

值得一提的是，名列平價購屋區第三、四名的清水與外埔，上半年最低成交價仍可見1字頭。

主要是地跨梧棲、清水的台中港特定區，為台中少見的高容積率新興重劃區，吸引建商大舉插旗，尤其多年前就購地推案的業者，因成本相對便宜，加上銷況已近尾聲，餘屋又以低樓層戶別為主，所以讓利拚完銷的意願較高，因此上半年仍有零星18萬至22萬元的平價成交案例。

外埔區則由於部分新案分布在非都計的郊區，且產品為小規模華廈，社區管理及公設項目較簡約，因而出現親民成交價。

比起海線的平價，台中市中心的新案價碼宛如漫步雲端！南屯、北屯、西區及北區等主要鬧區，上半年預售屋均價都衝上5字頭，西屯區的價格更是驚人，均價達72.2萬元，已可與新北的板橋、中和比肩。

台灣房屋七期龍門特許加盟店長徐郁閎表示，西屯區現今的預售屋交易，集中在水湳經貿園區與七期周邊，由於水湳、七期的地價不俗，推案成本高，且近期登場的新案，不乏大品牌建商名聲加持，因此8字頭以上的成交案例繁多。

加上西屯區正在進行市政路延伸工程，完工後可強化七期與大肚山黃金走廊的交通便利性，沿線的單元二、單元一等重劃區，預售新案價格也受到拉抬，進而推高西屯區新案的整體均價。

近年海線的台中港周邊產業投資旺盛，又有軌道遠景加持，帶動整體價量表現。記者宋健生／攝影
近年海線的台中港周邊產業投資旺盛，又有軌道遠景加持，帶動整體價量表現。記者宋健生／攝影
2024上半年台中市預售屋均價最親民TOP5行政區一覽。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
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房價 梧棲 預售屋

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