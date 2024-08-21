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長榮集團法務大臣戴錦銓 出任中再保新董事長

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

國內再保公司中再保（2851）21日召開董事會，並於晚間發布重訊，由戴錦銓擔任新任董事長一職，主要原因為法人董事改派代表人為董事，因而重新推選董事長，21日生效。

據了解，原任董事長楊誠對退休，中再保大股東長榮國際於4月19日公告改派法人代表，原任董事楊誠對、張明煜改派為前中再保總經理鄭靜芬、長榮航（2618）董事、長榮（2603）董事戴錦銓，翔利投資公司法人代表更換為張允寧，在新任董事長推選出前由副董事長張彩玉代理董事長一職，然在21日董事會確定由戴錦銓出任新董事長，他也是長榮集團的法務大臣。

中再保原本該在6月11日的董事會中，選出新任董事長，但由於有董事們對於董事長人選有不同意見，該公司獨董劉瑋，還特別表達對董事會議決議事項持「保留意見」，因此當天董事會並沒有推選新董事長，直到今日才決定。

戴錦銓是國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士，曾擔任過長榮國際公司董事暨總經理、法務部副總經理。現職為長榮國際儲運公司董事、長榮航空公司董事、長榮鋼鐵公司董事、長榮空廚公司董事、台北港貨櫃碼頭公司董事。

中再保董事會也通過今年上半年營收122.59億元，稅後純益18.72億元，每股純益2.34元，較去年同期11.79億元、每股稅後純益1.47元，年增59％。

董事長 長榮航空

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