聽新聞
test
0:00 / 0:00

ESG最前線／環安衛數位化 兩大關鍵

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

環安衛（ESH, Environment, Safety, Health）是傳統製造業運作中，如同空氣、陽光、水一般存在的專業領域。言下之意，平時我們可能感受不到它有多麼高的重要性，一切運作順利時受到的關注不多。不過一旦企業發生環境汙染事件，或是勞工事故導致健康甚至生命的危害，環安衛的議題瞬間就被高度重視。

這幾年在協助台灣企業數位轉型的過程，我們也遇到很多主管對環安衛工作要如何數位化，提出各種問題（質疑）。有些人不知道數位科技可以協助環安衛工作，有些人則是不了解要如何進行評估，當然也就遲遲未跨出第一步。

在此就台灣各產業先進給予的指教，歸納出數位轉型的兩大關鍵要素。

首先，找出傳統流程的瓶頸。環安衛工作的傳統流程行之有年，要跳脫既有的框架去推動數位轉型，一定會遇到很多組織的不適應及抗拒。因此數位轉型最重要的第一步驟，是辨識出傳統流程有哪些難以突破的瓶頸，最好是多年以來人工作業難以突破的「痛點」。

舉例來說，法規變動頻繁且複雜，靠人為判斷已經難以有效掌握，讓企業處於違規的風險之下，這就可以歸類為傳統人力難以解決的問題。找到這樣的「切入點」，數位科技就是為了「補位」人力，而非重工或取代。

其次，定義專案目標與範圍。數位轉型牽涉到的科技、工具琳瑯滿目，一家公司內不同部門對數位轉型的期望也不盡相同。「到底我們要透過數位轉型走到哪裡？」是屬於「Where」與「Why」層次的問題，遠比「我們要如何執行（How）數位轉型？」來得重要。

過往我們看到企業數位轉型的迷思，就是太快跳入要做什麼項目的討論（What），但是對於為什麼要這麼做（Why），則是未經過充分的內部、外部溝通。當最終目標不夠明確具體，也沒有和主要利益關係人的關鍵績效指標（KPI）掛勾時，自然就難以得到全面的認同與支持。

找出瓶頸、確認目標，就是數位轉型過程看似簡單、做來不簡單的兩大要素。

製造業

延伸閱讀

蕭副總統：提升全民數位韌性 打造前瞻治理環境

新漢智能發表工廠管理生成式 AI戰情室助理

遭低價傾銷台灣模具業做三休四 卓榮泰承諾阻不公平競爭

王國材：回中華郵政是緣分 盼增8.2兆資金效率

相關新聞

工研院仿真人雙手組裝120種手工具AI機器人 TAIROS亮相

經濟部產業技術司科技研發主題館21日於2024台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS)正式登場，此次專館由工研院、精密機...

連鎖效應／發揮自有品牌彈性 三點規劃

零售業者運用自有品牌商品（Private Brand）達到提升毛利、增加顧客黏性，或提供更為豐富的商品組合，通常自有品牌...

台北自動化展 卓揆：台灣邁入AI應用時代

「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」昨（21）日登場，台廠供應鏈齊聚。行政院長卓榮泰宣示，政府將引領...

ESG最前線／環安衛數位化 兩大關鍵

環安衛（ESH, Environment, Safety, Health）是傳統製造業運作中，如同空氣、陽光、水一般存在...

創新平台／毫米波技術 高頻訊號傳輸利器

5G技術突飛猛進，毫米波的高速傳輸應用是關鍵，然而，市場上常用的PCB基板材料在毫米波頻段會出現大量訊號損失問題，工研院...

AI人工智慧機器人產業快速成長 商機可期

AI人工智慧機器人市場正快速成長，預計到2028年將以29.9%的複合年成長率成長至443億美元。包括上銀、直得、羅昇、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。