ESG最前線／環安衛數位化 兩大關鍵

環安衛（ESH, Environment, Safety, Health）是傳統製造業運作中，如同空氣、陽光、水一般存在的專業領域。言下之意，平時我們可能感受不到它有多麼高的重要性，一切運作順利時受到的關注不多。不過一旦企業發生環境汙染事件，或是勞工事故導致健康甚至生命的危害，環安衛的議題瞬間就被高度重視。

這幾年在協助台灣企業數位轉型的過程，我們也遇到很多主管對環安衛工作要如何數位化，提出各種問題（質疑）。有些人不知道數位科技可以協助環安衛工作，有些人則是不了解要如何進行評估，當然也就遲遲未跨出第一步。

在此就台灣各產業先進給予的指教，歸納出數位轉型的兩大關鍵要素。

首先，找出傳統流程的瓶頸。環安衛工作的傳統流程行之有年，要跳脫既有的框架去推動數位轉型，一定會遇到很多組織的不適應及抗拒。因此數位轉型最重要的第一步驟，是辨識出傳統流程有哪些難以突破的瓶頸，最好是多年以來人工作業難以突破的「痛點」。

舉例來說，法規變動頻繁且複雜，靠人為判斷已經難以有效掌握，讓企業處於違規的風險之下，這就可以歸類為傳統人力難以解決的問題。找到這樣的「切入點」，數位科技就是為了「補位」人力，而非重工或取代。

其次，定義專案目標與範圍。數位轉型牽涉到的科技、工具琳瑯滿目，一家公司內不同部門對數位轉型的期望也不盡相同。「到底我們要透過數位轉型走到哪裡？」是屬於「Where」與「Why」層次的問題，遠比「我們要如何執行（How）數位轉型？」來得重要。

過往我們看到企業數位轉型的迷思，就是太快跳入要做什麼項目的討論（What），但是對於為什麼要這麼做（Why），則是未經過充分的內部、外部溝通。當最終目標不夠明確具體，也沒有和主要利益關係人的關鍵績效指標（KPI）掛勾時，自然就難以得到全面的認同與支持。

找出瓶頸、確認目標，就是數位轉型過程看似簡單、做來不簡單的兩大要素。