連鎖效應／發揮自有品牌彈性 三點規劃

零售業者運用自有品牌商品（Private Brand）達到提升毛利、增加顧客黏性，或提供更為豐富的商品組合，通常自有品牌商品都給顧客實惠的印象，如Costco的Kirkland 、Walmart 的Great Value。

但自有品牌商品運用有其限度，除非是專賣店，否則必然要滿足顧客購買的多樣性與選擇性，這是重要的通路功能。若一眼望去都是自有品牌商品，將大大減低購買意願，其中的天平如何拿捏，考驗著零售經營的智慧。

與自有品牌商品不同，現在很多通路也流行推出聯名商品，為特定通路推出特別的口味、包裝或組合，聯名商品與自有品牌商品不同，大大滿足採購的多元選擇，更能提供顧客「通路限定」的稀缺感，成為通路業者降低通路衝突，發展獨特性與差異化的手法之一。

經營連鎖通路，經常發現「單品突圍」或「小兵立大功」的商品效果，例如優衣庫的半月包，小小配件，既能提升客單價也能提高毛利，還能小小的滿足奢侈一下的消費心理，將喜歡的顏色全部買下。

消費沒有理性可言，購買是對自身品味的強化，觸動購買的開關，只在於一點點的不同，而自有商品的配合彈性會更大，有時也是最好的贈品，發揮「免費最貴」的效果。

自有品牌商品還有哪些妙用呢？以下三大功能提供規劃方向：

一、拓寬價格帶

品牌商品的價格定位與促銷空間，都有一定的限制幅度，但通路經營需要往上或往下拓寬，例如，某一單品銷售不佳，與品質和需求無關，大多是因為價格定位不符合消費的期待，此時通路商就扮演了關鍵的角色，滿足顧客選擇的多種價格區間。

二、提供商品對比

有些商品大排面選擇多，而有些商品供應商本就是少數，例如飲料之於調味料，但不要小看小小調味料，往往本小利豐，用來推出自有商品，正好提供商品的齊全性，同時給予商品比較的空間。

三、酬賓活動兌換

連鎖通路都有會員活動計畫，為提升顧客忠誠度，各式消費累積兌換自不可少，而各種贈獎活動、摸彩獎品，自有品牌商品也能扮演一定的角色。

當然，基於免費的最貴，貴賓兌換的贈品若能規劃「限定」、「限量」，直接正強化消費意願。

所謂「寵粉」自然不能說一套做一套，大宗商品欠缺稀少性，不足以帶給顧客驚喜。

在「有」中消費，所有的購買的「峰」與「終」不能再平凡無奇，想想 IKEA的餐廳與冰淇淋，為顧客烙上愉快的印記吧。