趙藤雄再度轉讓遠雄持股引市場矚目 遠雄集團：不做任何回應

遠雄集團的創辦人、遠雄建設（遠雄）（5522）董事及大股東趙藤雄21日申報轉讓個人名下的持股1,959.457張，這也是他名下的全部持股，退居幕後的意味濃厚。對此，遠雄集團表示，關於趙藤雄申報轉讓一事，不做任何回應。

此前，趙藤雄在今年7月17日也曾申報轉讓個人名下的持股2,886.457張，根據遠雄建設2023年的年報，趙藤雄選任時及當時的持股都是2,886.457張，持股比率為0.37%。

趙藤雄十年前開始布局二代接班一事，當時長子趙文嘉接下遠雄建設董事長一職，2018年趙文嘉全面接手，而趙藤雄自此後逐步退居幕後，以專心官司與調養身體為主。

雖然趙藤雄退居幕後，不過據資料顯示，目前趙家持股遠雄建至少65%以上，仍有一定的主導權，此外，近年遠雄建設受惠房市買氣熱絡，布局住宅、商辦皆有不錯的經營績效。