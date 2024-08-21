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寶綠特資源再生工程8月21日送件申請股票第一上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

寶綠特資源再生工程（寶綠特-KY）(6887) 8月21日送件申請股票第一上市，為今(2024)年第四家申請股票第一上市的外國企業。

寶綠特資源再生工程(股)公司董事長歐晢文，主要產品為再生聚酯生產設備、再生聚酯粒、聚酯纖維；實際營運主體為：a. 浙江寶綠特環保技術工程有限公司，地址：浙江省平湖市曹橋街道九里亭大道888號；b. 浙江安順化纖有限公司，地址：浙江省杭州市富陽區東洲工業功能區12號路-1；c. 寶綠特資源再生科技股份有限公司，地址：台南市柳營區工六路2號。

實收資本額/淨值(申請時)為新台幣6億5,199萬5千元/18億3,919萬7千元。2023年稅前純益6億71萬1千元，2023年每股稅後盈餘7.02元。

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