KPMG全球ESG盡職調查 投資者付費每專案上限僅5萬美元

KPMG安侯建業今日發布《2024年全球 ESG 盡職調查研究》，報告指出，當今全球化商業環境中，ESG盡職調查已成為投資者和交易者不可或缺的一部分，其中8成交易者表示，ESG考慮因素已列入其併購議程，57%的受訪者表示，希望在未來兩年內對大部分交易進行ESG盡職調查。

調查研究呈現，ESG盡職調查焦點從價值觀轉向價值，57%受訪者計劃與外部顧問合作進行ESG盡職調查。與其他盡職調查工作流程（如財務、商業或法律）相比，ESG 盡職調查預算仍然較低。

不過報告也顯示，45%受訪投資者曾因ESG盡職調查發現對交易有巨大影響議題，甚至有一半以上曾發現可能導致交易破裂因素。即便如此，全球約60%策略投資者和近80%財務投資者認為合理的ESG盡職調查預算低於每專案5萬美元。

KPMG 安侯建業執行長暨永續長施威銘表示，面對愈來愈多樣化的全球永續法令規範與要求趨勢，企業應綜觀全局、積極以對，除了節能減碳議題，更要加強投入資源於鑑別、評估、預防、補救相關人權和環境負面衝擊。

報告顯示，有7成受訪者認為ESG盡職調查重要性過去12至18個月間有所增加，且預計將會進一步上升。這與過往初期報告認為全球併購交易放緩、經濟不確定性增加以及某些國家對ESG因素的反彈，而預期ESG因素重要性會下降的結果相反。

KPMG安侯永續發展基金會董事長于紀隆認為，據2023全球CEO前瞻大調查，全球有18%的CEO認為未來三年內，ESG策略在「塑造資本配置、合作夥伴與併購策略」將發揮最大的影響力，瞭解其對商業的重大影響，將有助於企業價值創造。

而驅動ESG盡職調查進行的兩個關鍵驅動因素，有58%受訪者認為能藉此及早識別ESG風險和機會價值、44%受訪者則是透過執行ESG盡職調查能更好地回應監管要求。

特別的是，財務投資者比起策略投資者更容易聯結ESG盡職調查方法與其ESG策略。財務投資者在尋找能從ESG中獲商業利益的標的，比策略投資者積極兩倍。報告顯示，55%受訪者願意為 ESG 成熟度高的併購標的支付 1-10%的溢價。

于紀隆舉例說明，KPMG在歐洲一家公司應私募基金投資者要求，收集和分析了各地區當前和預期的ESG法規，這項分析指出因新法規施行而可能改變競爭態勢和未來成功商業模式，乃至於可能因此受益特定地區及行業組合。

在目標行業中，KPMG專業人員協助投資者明確列出因擁有優越技術或商業模式而可望受益之潛在標的，識別能為ESG相關領域帶來積極影響的投資機會，將其轉化為量化的財務價值，從而協助投資者創造可持續的財務收益和長期價值。