工總2024台泰產業論壇 推動智慧與綠色經濟合作

工業總會與泰國工業總會（FTI）共同舉辦「2024台泰產業鏈結高峰論壇」，共計200多位來自台灣和泰國的產業代表討論交流，期盼共同延續雙方在「智慧健康」、「資通訊智慧科技」、「智慧城市」、「智慧車輛」的合作共識，開創更多商機。

工總泰國分組召集人謝其嘉表示，台灣擁有蓬勃的科技動能，且政府正致力促進產業創新，而泰國在汽車、電子和生物科技等領域也表現卓越，在東協中占有領先地位，今年的論壇將特別強調綠色經濟和低碳轉型，並且透過智慧健康、資通訊智慧科技、智慧城市和智慧車輛等領域的分論壇交流，共同創造新興商機。

FTI主席張學善表示，泰國位處東協的經濟中心，是東南亞第二大經濟體，因此成為各國電子業重要的投資基地，台灣自2013年起便一直是泰國積體電路的主要供應國，目前已有許多知名台廠在當地設廠，包含楠梓電、泰鼎國際、超穎電、金像電等。如今，泰國已成為東協最大的印刷電路板（PCB）製造中心，這充分展現兩國產業合作的重要性。

經濟部產業發展署楊志清署長也說，隨著時代及科技環境不斷變化，未來台泰論壇亦將依循總統賴清德「布局全球，行銷全世界」的方向，藉由經濟部長郭智輝「境外關內」的施政方針，透過打造台商專屬園區，以台灣優勢產業帶領上下游供應鏈布局全球。整合政府及企業力量，共同打造產業基石。

工總也說，今年的論壇共促成4項合作案，包括在智慧健康領域中，葡萄王生技將和泰國食品院透過研發交流，開展新技術，拓展泰國及東南亞市場，此外，奎克生技光電、食品工業發展研究所也將和泰國國家基因工程與生物技術中心簽署MOU，三方將推動微生物檢測晶片應用於精準健康產業，串聯微生物檢測晶片、精準健康服務、保健食品等產業多元合作關係，促進台泰合作共創精準健康潛力商機。

工總表示，食品所也與泰國食品院延續雙方在食品及生技產業鏈交流的合作，協助台泰在食品及保健食品等健康產業深度合作，降低進入障礙，建立夥伴關係。

在智慧城市方面，金箍棒智慧物業管理顧問股份有限公司將與Max Realty Global Co., Ltd合作，透過台灣高自動化的資通訊整合服務，協助泰國不動產建設及仲介公司的數位升級及國際化，期望將台灣智慧大樓管理雲端軟體國際化，拓展台廠於東南亞國家智慧城市、都市發展的市占率及影響力。