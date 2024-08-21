快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

華新麗華併購德國鋼鐵業者 公平會點頭通過了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
華新麗華併購案通過。圖為不銹鋼示意圖。聯合報系資料照
華新麗華併購案通過。圖為不銹鋼示意圖。聯合報系資料照

公平會21日經過第1714次委員會議拍板，華新（1605）（華新麗華股份有限公司）、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A（CAS）與德商Mannesmann Stainless Tubes GmbH（標的公司）結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，華新麗華公司擬透過子公司CAS，間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，故依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與標的公司均產銷「不鏽鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」等產品，於前揭市場具有水平競爭關係；又CAS所生產之「不鏽鋼鋼胚」、「鎳合金鋼胚」為標的公司製造「不鏽鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」之原料，具有垂直供應關係。由於標的公司主要經營歐洲市場，本結合對我國「不鏽鋼鋼胚/無縫鋼管」及「鎳合金鋼胚/鋼管」等市場結構均無影響，不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。

公平會進一步指出，標的公司於我國並無生產之工廠或營業據點，本結合未改變我國相關市場結構，參與結合事業仍須面臨國內、外業者競爭之壓力，應不致有顯著限制競爭之疑慮，故不禁止其結合。

公平會 華新麗華

延伸閱讀

自稱天界領袖加持保健食品 學會理事長遭控害學員延誤就醫送命

高市某協會遭控推銷神佛加持保健品 衛生局查察

影／麝香豬國3竹林交流道附近遊蕩 警要牠坐就乖乖等

因未確認管制門是否確實關閉 航警局裁處星宇航空25萬元罰鍰

相關新聞

華新麗華併購德國鋼鐵業者 公平會點頭通過了

公平會21日經過第1714次委員會議拍板，華新（1605）（華新麗華股份有限公司）、義大利商Cogne Acciai S...

倒塌漏水都賠！寶舖建設簽下全台首張「IDI保單」 最高保額8.9億元

寶舖建設旗下大安區新案「寶舖全健築 知行」21日簽下台灣產物保險攜手瑞士再保險公司在台推出第一張「建築物結構安全保障保險...

台酒新舊任董座交接 湯期安盼百年企業更年輕、有活力

台酒今日舉行新舊任董事長交接，新接董座的湯期安致詞時感謝財政部在行動創新推動上，給予機會參與使命與殊榮，希望台酒能年輕化...

上銀董座卓文恒：切入特殊產業需求的Al機器人 很快會看到結果

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒，21日在台灣機器人與智慧自動化展中指出，上銀機器人除醫療、晶圓、直節式、...

今年有感地震455起...耐震宅更好賣？北市大安、信義新案人氣霸榜

今年以來全台地震搖不停，不僅讓民眾對老屋都更、危老重建意願提高，耐震建案更是詢問度大幅攀高。據591新建案活躍榜最新資料...

這建商1年火速整合都更 植物園旁新案站穩每坪120萬

室內設計起家的雋品建設21日舉行「雍雋品」公開記者會，雋品建築董事長簡順章表示，該案為海砂屋都更改建案，也是公司第一筆個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。