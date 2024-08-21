倒塌漏水都賠！寶舖建設簽下全台首張「IDI保單」 最高保額8.9億元

寶舖建設旗下大安區新案「寶舖全健築 知行」21日簽下台灣產物保險攜手瑞士再保險公司在台推出第一張「建築物結構安全保障保險」（Inherent Defect Insurance，簡稱IDI保險）保單，寶舖建設董事長劉克健指出，為了讓購屋族住的更安心，旗下新案領先業界投保IDI，10年內，只要建築物有漏水或倒塌問題，皆可申請理賠。

劉克健指出，「寶舖全健築 知行」成為台灣首座IDI「認證＋保證」的建築，該案投保金額約700多萬元，保額上限8.9億元，保障期10年，若期間內有漏水、倒塌等問題皆可理賠，而公司下一個萬華的南寧路案也將投保IDI。

建築安全意識抬頭，建築物結構安全保障保險已經成為全球新房子的標配，包括歐洲大陸的法國、西班牙、瑞典等自1978年起陸續規定所有新房子須強制投保IDI保險。

亞洲上，日本自2009年也規定所有新房子強制投保IDI保險，否則建設公司須向政府提存一筆品質保證金。在英國，「建築物結構安全保障保險(IDI)」雖屬自願投保，但自2014年起已成為所有新房子的標準配備，沒有IDI保險的房子不僅很難取得貸款，二手交易的時候更是困難重重。

「建築物結構安全保障保險(IDI)」以屋主作為被保險人，保障屋主從建設公司所購買到的房子品質符合建築法規或是更高的標準，房屋如果轉賣，新的屋主自動成為被保險人，繼續獲得保障，無形中也增加了二手屋的價值。

在保險期間內如果因為建築工程瑕疵造成結構強度不符合建築法規的規定而有倒塌或倒塌的威脅，保險公司將直接賠付屋主建築物補強或重建的費用。另外，甲式IDI保險並提供額外的耐震設計標準增強以及屋頂、窗框、地下室連續壁漏水等保障。

為提升台灣建築價值，臺灣產物與國際頂尖，具有161年的歷史瑞士再保險公司合作，率先引進瑞士再保險CSR+ Building標準之「建築物結構安全保障保險(IDI)」。透過「認證＋保險」，以「認證(獨立第三方品質檢查)」實現房屋興建品質透明化及安全性，並以「保險」提高建築的價值與保值性。

臺灣產物保險總經理陳昭鋒指出，在所有產險商品中，IDI保險是保險期間最長、再保險門檻最高的產品之一，對於風險管理及透明度要求極高。但其特色是能為優良建商創造價值與良性的ESG循環。

陳昭鋒表示，IDI保險承保對象是品質透明度高的建商，其往往具有良好的公司治理(G)。透過IDI保險，保險公司與建商共同為購屋者提供進一步的保障，達到社會責任(S)實踐。好房子可以住的健康、住的長長久久，所有資源的浪費就可以大量減少，實現保護環境(E)的目標。