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張榮發基金會贊助雞籠中元祭文化盛典 海運、航空創意吸睛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發先生成長於基隆，對基隆有深厚的感情，因此張榮發基金會贊助基隆「鷄籠中元祭」活動，目前置放於主普壇前供民眾欣賞拍照。圖／業者提供
長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發先生成長於基隆，對基隆有深厚的感情，因此張榮發基金會贊助基隆「鷄籠中元祭」活動，目前置放於主普壇前供民眾欣賞拍照。圖／業者提供

一年一度的「雞籠中元祭」系列活動於8月上旬於基隆盛大展開，今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，因此張廖簡姓宗親會特別邀請張榮發基金會贊助此文化盛典，以共襄盛舉，別出心裁以長榮海運長榮航空為意象打造創意燈車超吸睛。

「鷄籠中元祭」起源於1855年之漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習；達成社會和諧，共存共榮的大同世界。此活動融合了悲天憫人的情懷和普及外邦的國際觀，傳承基隆的傳統文化，展現了豐富的在地文化底蘊，系列活動吸引許多觀光客前來朝聖。

長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發先生成長於基隆，對基隆有十分深厚的情感，他在世時常說，基隆雖不是他出生的地方，但因為他在基隆住得最久，所以他自認為是基隆人。因此當張廖簡姓宗親會前來邀約張榮發基金會贊助於基隆舉辦的「鷄籠中元祭」活動時，該基金會欣然同意參與此盛事，以表達對此文化活動的重視與支持，也是對張總裁故鄉的回饋。

此次張廖簡姓宗親會別出心裁，以長榮海運（2603）及長榮航空（2618）為意象打造創意燈車，參與8月17日的花車遊行活動，長榮海運燈車以最大的24000TEU「A」型船為設計主軸，象徵旗艦領航，多元融合，祈願四海昇平，風調雨順；長榮航空則是以Q版飛機為主體，加上航點地標，秉持越在地、越國際的精神，見證基隆文化觀光的新頁。二座燈車在遊行現場十分亮眼吸睛，遊行結束後，長榮海運的燈車將置放於基隆市中心的田寮河搭配橋樑兩側燈飾，成為河中的創意造景，長榮航空的燈車則置放於主普壇前供民眾觀賞拍照。

長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發先生成長於基隆，對基隆有深厚的感情，因此張榮發基金會贊助基隆「鷄籠中元祭」活動。圖為吸睛可愛的長榮航空燈車以Q版飛機為主體，加上航點地標，目前置放於主普壇前供民眾欣賞拍照。圖／業者提供
長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發先生成長於基隆，對基隆有深厚的感情，因此張榮發基金會贊助基隆「鷄籠中元祭」活動。圖為吸睛可愛的長榮航空燈車以Q版飛機為主體，加上航點地標，目前置放於主普壇前供民眾欣賞拍照。圖／業者提供
張廖簡姓宗親會邀請張榮發基金會贊助基隆「鷄籠中元祭」活動，別出心裁以長榮海運及長榮航空為意象打造創意燈車，長榮海運燈車以最大的24000TEU「A」型船為設計主軸，象徵旗艦領航、多元融合，參與花車遊行活動後，置放於基隆市中心的田寮河，成為河中的創意造景。圖／業者提供
張廖簡姓宗親會邀請張榮發基金會贊助基隆「鷄籠中元祭」活動，別出心裁以長榮海運及長榮航空為意象打造創意燈車，長榮海運燈車以最大的24000TEU「A」型船為設計主軸，象徵旗艦領航、多元融合，參與花車遊行活動後，置放於基隆市中心的田寮河，成為河中的創意造景。圖／業者提供

中元祭 張榮發 長榮海運 長榮航空

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