張榮發基金會贊助雞籠中元祭文化盛典 海運、航空創意吸睛

一年一度的「雞籠中元祭」系列活動於8月上旬於基隆盛大展開，今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，因此張廖簡姓宗親會特別邀請張榮發基金會贊助此文化盛典，以共襄盛舉，別出心裁以長榮海運及長榮航空為意象打造創意燈車超吸睛。

「鷄籠中元祭」起源於1855年之漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習；達成社會和諧，共存共榮的大同世界。此活動融合了悲天憫人的情懷和普及外邦的國際觀，傳承基隆的傳統文化，展現了豐富的在地文化底蘊，系列活動吸引許多觀光客前來朝聖。

長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發先生成長於基隆，對基隆有十分深厚的情感，他在世時常說，基隆雖不是他出生的地方，但因為他在基隆住得最久，所以他自認為是基隆人。因此當張廖簡姓宗親會前來邀約張榮發基金會贊助於基隆舉辦的「鷄籠中元祭」活動時，該基金會欣然同意參與此盛事，以表達對此文化活動的重視與支持，也是對張總裁故鄉的回饋。