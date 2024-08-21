今年有感地震455起...耐震宅更好賣？北市大安、信義新案人氣霸榜

今年以來全台地震搖不停，不僅讓民眾對老屋都更、危老重建意願提高，耐震建案更是詢問度大幅攀高。據591新建案活躍榜最新資料，截至8月1日，北市12個行政區中，共有9個行政區耐震、制震建案人氣居高不下，其中又以大安區上榜建案最多。

據591新建案活躍榜資料顯示，近期大安、信義、文山、士林、南港、中山、中正、大同、松山等9個行政區區內耐震、制震建案人氣攀高，其中蛋黃大安區人氣最高的15個建案中，強調制震、耐震性能的建案就有4個進人氣榜，排名還分居2、3、6、7名，都在前段班。

其次，房價同樣驚人的信義區，人氣最高的15個建案中，也有3個強調制震、耐震性能，人氣排名分居3、5、10名，台北耐震建案目前在各區域人氣都相當不錯，甚至部分高房價地區，耐震建案人氣都快出現「霸榜」的狀況。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，地震本就頻繁與密集，隨著近年有感大地震發生頻率變高，今年截至8月20號下午為止，全台有感地震就高達455起，芮氏規模5以上的地震甚至還有116起、最大芮氏規模甚至高達7.2，頻繁的大地震讓民眾居住安全意識明顯提升。

劉永昌指出，由於房子因地震倒塌，可能就會對資產、生命產生無法挽回且嚴重的衝擊，現在不僅有不少老屋的屋主想換屋或都更，民眾對於買新建案也都會開始關注建案的耐震性能，造成市場中強調耐震、制震的建案在各個區人氣、買氣出現走高，另，目前看來房價越高的地區，民眾買房挑選耐震建築，想保護資產、提升居住安全的意識最為明顯。

劉永昌觀察，目前北市這些人氣高的耐震建案，有不少價格還相當突出，並沒有因為賣得比較貴，而人氣下滑，出現「越耐震、越貴、人氣越高」的現象。

以屬於大安區科技大樓生活圈的耐震建案「亞昕敦南」與「冠德安沐居」來說，分居大安區建案人氣榜的第2與第7名，其開價分別為每坪150-180萬與每坪200-200萬，都比區域新建案平均開價每坪168萬高出不少。

此外，這樣的現象，不僅在高價區，就算是屬於市郊區的文山區新案「元利四季莊園」，甚至甫公開就在區域人氣度衝到第一，市場更傳出每坪成交價已達120萬以上，創文山區歷史最高價，足可見耐震建築目前「好賣、價格好」的特性。

不過，劉永昌提醒，建案耐不耐震，不是建商用鋼筋比較粗、鋼筋用量比較多等模糊的宣傳用語就可以帶過，特別是目前市場有許多「偽制震宅」沒耐震還特別貴。

以市場常聽到的「制震宅」來說，主要是在主結構之外加裝「制震元件」，如制震壁、阻尼器等，來減少地震時結構物的搖晃程度，但要達到這樣的效果，每個樓層制震器的不僅裝設位置要審慎考量，各樓層配置的數量還不能太少，至少也要達到二分之一到三分之二以上的樓層都配置才有作用。