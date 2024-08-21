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這建商1年火速整合都更 植物園旁新案站穩每坪120萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「雍雋品」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「雍雋品」樣品屋。記者朱曼寧／攝影

室內設計起家的雋品建設21日舉行「雍雋品」公開記者會，雋品建築董事長簡順章表示，該案為海砂屋都更建案，也是公司第一筆個案，僅花了約一年時間便整合成功，由於位在台北市植物園旁精華地段，加上細心規劃，深受購屋人青睞，未來團隊將持續打造兼具質與美的精品御邸。

負責代銷的幸福家圓指出，「雍雋品」於329檔期登場，規劃地下5樓、地上20樓SRC鋼骨建築大樓，因距興建中的捷運植物園站不到200米，且屬於國語實小、建國中學明星學區，加上配有市中心罕見的全平面車位，因此推出後不到半年就已經結案。據實價登錄，「雍雋品」已揭露28筆交易，平均成交均價約在每坪120萬元左右。

今年上半年預售市場多半順銷，不過，近期銀行借貸風波愈演愈烈，甚至已停止收件，是否影響房市後續走勢，簡順章認為，這的確是現階段客戶最擔心的問題，不過以台北市來說，影響相對較小，主要是北市新案房價高，多數客戶資金底子較為厚實，而銀行也會挑選有實力或長年合作的建商，因此預期限貸令可能會讓下半年個案銷售速度趨緩，但整體銷售以及未來交屋貸款是應該不至於有太大的問題。

幸福家圓總經理簡智敏指出，目前市場資金仍多，且萬物齊漲的時代，「麵粉漲，麵包當然不會便宜」，因此預期下半年房價應該還是持平發展，且待美國總統大選結束後，市場應該會更為平穩，對下半年還是樂觀看待。

雋品建築首次推出個案就獲得好評，簡順章指出，目前公司手握至少5筆開發案，範圍包括中正南海特區、南港區、天母天玉街等核心地段，預計今年底、明年初會再推出天母天玉街新案，未來將持續瞄準都更、危老改建等領域，深耕大台北地區，滿足消費者對好房子的追求。

雋品建築董事長簡順章（右）與幸福家圓總經理簡智敏（左）。記者朱曼寧／攝影
雋品建築董事長簡順章（右）與幸福家圓總經理簡智敏（左）。記者朱曼寧／攝影
雋品建築董事長簡順章。記者朱曼寧／攝影
雋品建築董事長簡順章。記者朱曼寧／攝影

學區 實價登錄 建商 建案 房價 房市 都更

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