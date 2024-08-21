老飯店改建效益夯 北市天津大飯店4.1億易手
根據北市最新實價資料顯示，台北市又有一處老舊飯店整棟出售，中山區的天津大飯店實價揭露今年4月以4.1億元轉手，土地單價高達每坪594萬元，累計北市從疫情就有超過20間的老舊飯店改建，此次轉手也應是著眼於未來的改建效應。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情改變飯店業的生態，有些老舊飯店受到疫情重創，即使疫情過後可能飯店老舊競爭力不足。
曾敬德指出，若飯店投入翻新回收期又長，因此業主開始尋求資產最佳效益，加上危老政策當時正夯，因此不少老舊飯店都投入改建。
此次實價揭露是中山區的天津街57號，成交價格為4.1億元，備註資料本案標的現況為飯店(建物整棟為飯店使用)。
該案總價款包含：土地價款3.9億元，建物價款1,726萬元，動產價款96萬元，土地位於市中心中，周邊生活機能成熟，買方也具有建設與整合背景，未來可望整合改建。
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