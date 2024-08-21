台塑集團公益信託 推受暴家庭經濟協助計畫

台塑企業暨王詹樣公益信託、與王長庚公益信託長期與新北市政府合作推動「受暴家庭經濟協助 計畫」補助受暴家庭生活與教育費用，協助其能自立生活；「弱勢 家庭兒少成長扶助計畫」補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需 費用。

兩項計劃於2023年7月至2024年6月，累計共投入385萬元、受益366人次，因此新北市社會局特來函邀請出席8月21日舉辦之「新北市好日子愛心大平台」感恩會。台塑企業由總管理處社會 公益組組長王秉琛代表出席，接受新北市長侯友宜頒贈感謝牌。

王詹樣公益信託自2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防中心」 合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市家防中心轉介之 受暴家庭生活及教育補助，使其子女得以持續就學，並協助家庭恢復正常生活。截至2024年6月全台共協助受暴家庭達11,947萬元、 受益3,352人次，其中捐助新北市共1,901萬元、受益702人次。

單親的吳小妹妹由於媽媽工作不穩定，因此長期生活於言語及暴力恐懼之中，但經由家防中心社工介入，並轉介台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」後，家庭經濟已逐漸改善，大幅降低母女間的暴力緊張關係，讓吳小妹妹可以回歸校園、穩定學習。現在吳小妹妹不但常露出笑容也向社工表示她長大以後也想像王詹樣公益信託和 社工一樣去幫助有需要的人。

王長庚公益信託自2015年起陸續與新北市等8縣市社會局合作推動 「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。截至2024年6月全台累計捐助7,859萬元、受益10,322人次，其中捐助新北市達3,817萬元、受益5,048人次。

邱奶奶因兒子及媳婦犯罪入監服刑，僅能獨力扶養2位孫女，年邁的她以簡單的清潔工作及政府補助勉強生活，經社會局社工協助申請王長庚 公益信託「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」後，有效地減緩負擔孫女們的生活及就學費用。邱奶奶非常感謝王長庚公益信託讓孫女們能回歸正常生活，也幫助她們重拾笑容，堅強的面對未來的挑戰。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣 女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立，總裁王文淵先生接任主任委員後，依照社會發展需求，積極投入公益活動，除長期關懷受暴家庭外，另推動「向陽計畫(提供生理衛教、 心理及技訓課程，協助毒品犯收容人並習得一技之長，促使順利回歸家庭與社會)」、設置「兒少機構獎助學金(鼓勵學生提升學業成績與 持續升學)」及「體育贊助計畫(補助年輕有潛力體育選手出國參賽、到國外參加訓練營的費用)」、「罕見疾病病友全方位照護計畫(提供 罕見病友醫療、生活急難、安養照護補助及獎助學金)」等公益項目，希望幫助需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

台塑企業創辦人王永慶先生為紀念及追思父親王長庚先生，於2002年成立「王長庚公益信託」，持續與政府和其他民間團體合作，推動 多項社會弱勢關懷方案，更因地制宜地依照當地需求規劃不同的 專案，包含「早療服務成效提升計畫」、「弱勢家庭國中生營養早餐 計畫(和偏鄉國中合作提供早餐協助弱勢學生可以專注學習)」、「國中技藝教育扎根計畫」、「無家者服務計畫」、「成立食物銀行共享園區」(服務弱勢家庭，推廣惜食及續食觀念)及「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」等項目，致力於使生活周遭 有需要的族群皆能獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。