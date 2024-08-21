快訊

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

遊日必看！記名Suica西瓜卡、PASMO 9月1日復活開賣 還有2大交通卡買得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑集團公益信託 推受暴家庭經濟協助計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑企業暨王詹樣公益信託、與王長庚公益信託長期與新北市政府合作推動「受暴家庭經濟協助 計畫」補助受暴家庭生活與教育費用，協助其能自立生活；「弱勢 家庭兒少成長扶助計畫」補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需 費用。

兩項計劃於2023年7月至2024年6月，累計共投入385萬元、受益366人次，因此新北市社會局特來函邀請出席8月21日舉辦之「新北市好日子愛心大平台」感恩會。台塑企業由總管理處社會 公益組組長王秉琛代表出席，接受新北市長侯友宜頒贈感謝牌。

王詹樣公益信託自2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防中心」　合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市家防中心轉介之　受暴家庭生活及教育補助，使其子女得以持續就學，並協助家庭恢復正常生活。截至2024年6月全台共協助受暴家庭達11,947萬元、 受益3,352人次，其中捐助新北市共1,901萬元、受益702人次。

單親的吳小妹妹由於媽媽工作不穩定，因此長期生活於言語及暴力恐懼之中，但經由家防中心社工介入，並轉介台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」後，家庭經濟已逐漸改善，大幅降低母女間的暴力緊張關係，讓吳小妹妹可以回歸校園、穩定學習。現在吳小妹妹不但常露出笑容也向社工表示她長大以後也想像王詹樣公益信託和 社工一樣去幫助有需要的人。

王長庚公益信託自2015年起陸續與新北市等8縣市社會局合作推動 「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。截至2024年6月全台累計捐助7,859萬元、受益10,322人次，其中捐助新北市達3,817萬元、受益5,048人次。

邱奶奶因兒子及媳婦犯罪入監服刑，僅能獨力扶養2位孫女，年邁的她以簡單的清潔工作及政府補助勉強生活，經社會局社工協助申請王長庚 公益信託「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」後，有效地減緩負擔孫女們的生活及就學費用。邱奶奶非常感謝王長庚公益信託讓孫女們能回歸正常生活，也幫助她們重拾笑容，堅強的面對未來的挑戰。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣 女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立，總裁王文淵先生接任主任委員後，依照社會發展需求，積極投入公益活動，除長期關懷受暴家庭外，另推動「向陽計畫(提供生理衛教、 心理及技訓課程，協助毒品犯收容人並習得一技之長，促使順利回歸家庭與社會)」、設置「兒少機構獎助學金(鼓勵學生提升學業成績與 持續升學)」及「體育贊助計畫(補助年輕有潛力體育選手出國參賽、到國外參加訓練營的費用)」、「罕見疾病病友全方位照護計畫(提供 罕見病友醫療、生活急難、安養照護補助及獎助學金)」等公益項目，希望幫助需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

台塑企業創辦人王永慶先生為紀念及追思父親王長庚先生，於2002年成立「王長庚公益信託」，持續與政府和其他民間團體合作，推動 多項社會弱勢關懷方案，更因地制宜地依照當地需求規劃不同的 專案，包含「早療服務成效提升計畫」、「弱勢家庭國中生營養早餐 計畫(和偏鄉國中合作提供早餐協助弱勢學生可以專注學習)」、「國中技藝教育扎根計畫」、「無家者服務計畫」、「成立食物銀行共享園區」(服務弱勢家庭，推廣惜食及續食觀念)及「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」等項目，致力於使生活周遭 有需要的族群皆能獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。

台塑 弱勢家庭 王永在 長庚

延伸閱讀

回響／弱勢長者居住環境悶熱 北市社會局：社工主動介入改善環境

桃園男攜幼子火車站前赤腳乞討 網見畫面心碎求助

新北市公布違法雇主 指南客運、新泰工業裁罰破百萬

新北市亞東醫院推病歷線上平台 在家就能申請

相關新聞

台塑集團公益信託 推受暴家庭經濟協助計畫

台塑企業暨王詹樣公益信託、與王長庚公益信託長期與新北市政府合作推動「受暴家庭經濟協助 計畫」補助受暴家庭生活與教育費用，...

力推減碳、綠色觀光、女力 盤點全台永續行動最受好評地方政府Top10

順應國際趨勢，這幾年各縣市政府的施政目標，都會包含淨零碳排、多元文化、社會包容等政策，相關的執行成效也成為外界審視施政優劣的重要指標之一。

做他人生命中的天使 信義房屋吳佳螢的幸福管理學

在信義房屋汐止樟樹店，店長吳佳螢以真誠的笑容和真摯的關懷迎接每一位客戶，讓他們感受到家的溫暖，以獨特的領導風格，將工作中...

KPMG調查報告出爐 逾半企業把ESG列為併購因素

企業永續發展的績效指標ESG 的重要性逐年上升。KPMG 安侯建業21日發布《2024年全球 ESG 盡職調查研究》指，...

45年天津飯店交易 專家曝買老飯店的四種算盤

實價揭露，台北中山區天津街屋齡已45年的天津大飯店易主，由不動產租賃公司「吉緻生活」，以4.1億元買下8層樓、地坪68....

預售大爆發！上半年總銷金額已達去年全年8成

房市交易熱絡，預售市場表現屢創紀錄。永慶房產集團比較2021年至2024年迄今預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。