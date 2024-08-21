做他人生命中的天使 信義房屋吳佳螢的幸福管理學

在信義房屋汐止樟樹店，店長吳佳螢以真誠的笑容和真摯的關懷迎接每一位客戶，讓他們感受到家的溫暖，以獨特的領導風格，將工作中的每一天都變成了充滿愛與希望的旅程。吳佳螢不僅五年中帶領團隊創造出全公司成件破紀錄成就，也在與社區的深度連結中，為每一個家庭創造幸福。

選擇信義房屋作為職業生涯的起點，源自於吳佳螢學生時期，一門關於企業社會倫理課程，當時的教授以信義房屋案例分享企業倫理的重要性，讓她對於信義房屋的企業文化與價值觀產生認同，加上個性上就是想選擇充滿挑戰的業務工作，沒有多想便決定加入擁有好印象的信義房屋。

加入信義房屋後，吳佳螢迅速展現了她的業務才能，三個月就拿下單月業績龍虎榜，五個月獲得新秀獎，隔年拿下所屬業務區的MVP。優秀的能力獲得主管認可，讓她在第五年時擔任汐止區新開分店的店長。

在她的領導下，汐止區連續三年創下成交件數第一的紀錄，並在過去兩年中實現了汐止區業績第一的成就，使汐止樟樹店成為全區績效表現最突出的分店之一，更達成「零」客訴記錄的高品質服務。她以「做自己與別人生命中的天使」為座右銘，持續為每一位客戶提供最優質的服務。

吳佳螢秉持以「亦師亦友，真心相伴」為理念，致力於培養員工的專業能力和個人成長。吳佳螢感性表示：「我希望每位同仁都能在這裡找到自己的價值」，帶領讓同仁們突破舒適圈，挑戰人生新目標。她鼓勵同仁在每週的組會議中發起並主導，培養自主性和責任感，強調團隊一起學習的重要性，通過專業知識小學堂和讀書會等活動，提升團隊的專業能力。

吳佳螢為團隊建立積極氛圍，組織運動和社交活動來增強凝聚力，讓每個人都能在愉快的環境中成長。帶店3年來共協助八位夥伴晉升18個職等，更幫助五位夥伴完成家業夢想目標，買到人生中第一間房子！

吳佳螢店以「認識人，被認識，被信任」為社區經營理念，致力在客戶沒有買賣需求前，就讓他們認識並信任信義房屋。透過溫暖的服務，與社區建立深厚的聯繫，除了定期舉辦講座和活動，邀請里民和客戶參加，更與商家聯合舉辦公益活動，讓公益不再只是一個人的事情，過去三年帶領分店共舉辦了154場社區活動，參與人數達2101人，這些活動不僅提升了分店的能見度，也讓同仁在社區經營中被看見，工作同時有了社會價值及意義。

「我相信，只要心中有愛，我們就能創造出更多的可能性，讓每個人都能在這裡找到屬於自己的幸福。」她堅定地說著，希望通過這些活動，能夠真正地回饋社區，讓每一位居民感受到團隊的用心和關懷，信義房屋不僅僅是做生意，更是在為社區的幸福而努力。