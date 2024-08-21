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KPMG調查報告出爐 逾半企業把ESG列為併購因素

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
近年來ESG投資備受國際關注，也是國內外投資機構看重企業競爭力的指標之一。（美聯社）
近年來ESG投資備受國際關注，也是國內外投資機構看重企業競爭力的指標之一。（美聯社）

企業永續發展的績效指標ESG 的重要性逐年上升。KPMG 安侯建業21日發布《2024年全球 ESG 盡職調查研究》指，在當今全球化的商業環境中，ESG盡職調查已成為投資者和交易者不可或缺的一部分，其中五分之四的交易者表示，ESG考慮因素已列入其併購議程。

KPMG 安侯建業執行長暨永續長施威銘表示，面對越來越多樣化的全球永續法令規範與要求趨勢，企業應綜觀全局、積極以對，除了節能減碳議題，更要加強投入資源於鑑別、評估、預防、補救相關人權和環境負面衝擊，KPMG將協助企業打造永續韌性，迎向ESG 風險與挑戰。

報告顯示，有七成受訪者認為ESG盡職調查的重要性在過去12至18個月間有所增加，KPMG安侯永續發展基金會董事長于紀隆指出，ESG交易迅速成熟，根據2023全球CEO前瞻大調查，全球有18%的CEO認為未來三年內，ESG策略在「塑造資本配置、合作夥伴與併購策略」將發揮最大的影響力。

報告指，有58%受訪者認為能藉此及早識別ESG風險和機會之價值、44%受訪者則是透過執行ESG盡職調查能更好地回應監管要求。于紀隆表示，在全球，公司 ESG 績效受到越來越多的關注，考量ESG因素的交易日益成熟，企業應及早將永續盡職調查納入政策及管理程序，為下一波浪潮做好準備。

財務投資者在尋找能從ESG中獲得商業利益的標的，比策略投資者積極兩倍，報告顯示，55%受訪者願意為ESG成熟度高的併購標的支付1至10%的溢價。

報告亦指出，57% 的受訪者計劃與外部顧問合作進行ESG盡職調查，KPMG執行董事暨顧問部副營運長／私募基金產業主持人張維夫表示，對於許多投資者而言，將ESG納入投資分析與決策已經是不可或缺的一環。

儘管證據表明ESG 調查的重要性和好處，但與其他盡職調查工作流程（例如財務、商業或法律）相比，ESG 盡職調查的預算仍然較低，這限制了 ESG 專家對投資者面對的許多複雜的環境、社會和治理主題進行深入分析的能力，在全球約 60% 的策略投資者和近 80% 的財務投資者，認為合理的 ESG 盡職調查預算低於每專案50,000美元。

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