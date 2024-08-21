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45年天津飯店交易 專家曝買老飯店的四種算盤

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
天津大飯店(翻攝自Google Maps)
天津大飯店(翻攝自Google Maps)

實價揭露，台北中山區天津街屋齡已45年的天津大飯店易主，由不動產租賃公司「吉緻生活」，以4.1億元買下8層樓、地坪68.9坪的飯店，據了解，買方未來仍將經營旅館，並預計在第四季重新開幕。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「天津大飯店」當初據傳整棟開價4.2億元求售，買方議價率僅2.4%，主要是因該案區位條件好，附近旅店業林立，對觀光有匯集效果。

此外鄰近捷運中山站，有觀光人潮，土地使用分區為商四、屬於角地，容積率達800%，儘管屋齡已45年，但土地價值高，現階段具有旅宿背景的買方，可繼續經營旅館，同時可整合周邊基地，擴大面積以做都更危老改建。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年全台飯店易主的案例，台北像是大安區「安和旅館」，2月時由開發商以約9.2億元買下；桃園「晶悅國際飯店」3月時，由4家公司共同以約34.8億元入手，土地高達2千多坪。

另外南部也有億元飯店交易，像是1.17億元的台南「遠悅飯店」、2.88億元的高雄「文賓大飯店」、以及3.6億元的「立多商旅」交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，觀察今年不少老飯店或商旅交易，建物屋齡都30年以上，已達危老條件，且共同優勢是地段佳、建物面積大，轉手後主要有四種發展：

第一種是新買家看上飯店產權單純，地段便利，不少建商購入直接都更重建，改為飯店、商場、商辦或豪宅，後市發展潛力大。

第二種則是售後回租，新買家優先卡位，保留未來開發機會，原經營者售後回租，飯店出售增值部分獲利了結，且售後回租改走輕資產經營，降低資金壓力。

第三，近期也有不少年輕新創公司，看好旅宿業發展，買下舊商旅，運用新的科技系統優勢，或串聯文創資源，透過綜效行銷，讓老飯店有新面貌。

第四，亦有少數業者跨產業購入商旅，當商辦自用。

第一建經研究中心副理張菱育說，後疫情時代，許多人偏好出國旅遊，導致今年的國旅人潮走緩，甚至台灣10大飯店中有8佳營收比2023年還低，部分中小型旅館或老舊飯店也都受到影響，有些老飯店、旅店乾脆求售或都更，開發商也趁此時機整棟購入，將老建築重新改建活化利用。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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