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預售市場大爆發 上半年預售總銷金額達去年全年83.7%

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
2024年上半年預售交易件數和總銷金額，已達到2023年全年的75.3%和83.7%。圖／永慶房產集團提供
2024年上半年預售交易件數和總銷金額，已達到2023年全年的75.3%和83.7%。圖／永慶房產集團提供

房市交易熱絡，預售市場表現也屢創紀錄。永慶房產集團比較2021年至2024年迄今預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，2024上半年預售住宅成交件數高達7萬4866件、總銷金額1.3兆元。數據顯示，光2024年上半年預售交易件數和總銷金額，就已達2023年全年的75.3%和83.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，下半年國內經濟若保持穩健、低利環境持續、地緣政治穩定、亦無激進的打炒房政策情況下，2024全年預售市場表現超越去年機會相當大。

與2021年和2022年預售市場全年數據比較，2024上半年預售表現分別達到2021年成交件數的80.7%、總銷金額的103.7%；2022年成交件數的96.5%、總銷金額的113.5%。今年半年來總銷金額，超越2021年和2022年的全年表現，顯示今年預售市場的火熱程度。

陳金萍指出，2021年因新冠疫情促動全球展開量化寬鬆政策、再加上台灣疫情控制相對得宜，湧入的資金潮為台灣預售市場創造一波盛況。這波榮景一直延續到2022上半年，直到下半年才逐漸趨緩。2023年第一季預售市場也處於相對低檔，但隨《平均地權條例》新法上路前的上車潮、以及台灣經濟表現轉趨穩健，自去年第2季開始，預售房市轉趨熱絡，去年最後一季月月都有破萬件的交易量。整體而言，2021至2023年的預售市場雖有起伏，但表現仍屬傑出。

今年預售表現又更加突出。上半年除了2月因農曆年假使預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件，5月單月交易量更高達1萬5千餘件，突破歷史紀錄。

陳金萍指出，2024年預售屋總銷金額成長幅度明顯高於成交件數，顯示預售屋的平均總價仍不斷上漲。觀察去年6月七大都會區預售屋平均總價，除台北市高達4208萬元外，其餘六大都會區均在2000萬元以下；但是到了今年6月，新北市、新竹縣市和台中市的預售屋平均總價皆已突破2000萬元。

在房價漲幅的部分，除新竹縣市和台南市預售屋平均總價漲幅在10%以內，新北市、桃園市和高雄市都有18.1%-25.7%的年漲幅；台中市的年漲幅更是高達31.5%，漲幅驚人。台北市預售屋房價漲幅雖只有11.5%，但考慮到台北市房價基期高，一成多的房價漲幅亦不容小覷。

陳金萍認為，預售屋價格反映的是對未來房價的預估，展望下半年房市，全球經濟發展是否會維持穩健趨勢、美國總統大選結果、以及地緣政治變化，都可能會對台灣房市產生影響，值得持續觀察。

今年上半年除2月因農曆年假，預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件。圖／永慶房產集團提供
今年上半年除2月因農曆年假，預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件。圖／永慶房產集團提供

房市 預售屋

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