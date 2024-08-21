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預售大爆發！上半年總銷金額已達去年全年8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2024年上半年預售交易件數和總銷金額，已經達到去年2023全年的75.3%和83.7%。圖／永慶房屋提供
2024年上半年預售交易件數和總銷金額，已經達到去年2023全年的75.3%和83.7%。圖／永慶房屋提供

房市交易熱絡，預售市場表現屢創紀錄。永慶房產集團比較2021年至2024年迄今預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，2024上半年預售住宅的成交件數高達74,866件、總銷金額1.3兆。

數據顯示，光是2024年上半年預售交易件數就已經達到去年2023全年的75%，總銷金額更達83.7%。

若與2021年和2022年的預售市場全年數據做比較，2024上半年的預售表現也分別達到2021年成交件數的80.7%、總銷金額的103.7%；2022年成交件數的96.5%、總銷金額的113.5%。

2024年光是半年的總銷金額，就已經超越2021年和2022年的全年表現，顯示今年預售市場的火熱程度非同一般。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2021年因新冠疫情促動全球展開量化寬鬆政策、再加上台灣疫情控制相對得宜，湧入的資金潮為台灣預售市場創造一波盛況，這波榮景一直延續到2022上半年。

2023年第一季預售市場亦處於相對低檔，但隨著平均地權條例新法上路前的上車潮、以及台灣經濟表現轉趨穩健，自2023年第二季開始，預售房市轉趨熱絡，2023年最後一季月月皆有破萬件的交易量。整體而言，2021至2023年的預售市場雖有起伏，但表現仍屬傑出。

2024年的預售表現卻又更加突出。2024年隨著台灣經濟數據持續亮眼，民眾購屋信心大增，帶動預售屋房市更加暢旺。2024上半年除了2月因農曆年假使預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件，5月單月交易量更高達1萬5千餘件，突破歷史紀錄。

陳金萍表示，2024下半年國內經濟若保持穩健、低利環境持續、地緣政治穩定、亦無激進的打炒房政策的情況下，2024全年預售市場表現超越去年的機會相當大。

陳金萍指出，2024年預售屋總銷金額成長幅度明顯高於成交件數，顯示預售屋的平均總價仍不斷上漲。觀察2023年6月七大都會區預售屋平均總價，除台北市高達4,208萬元外，其餘六大都會區均在2,000萬元以下；但是到了2024年6月，新北市、新竹縣市和台中市的預售屋平均總價皆已突破2,000萬元。

在房價漲幅的部分，除新竹縣市和台南市預售屋平均總價漲幅在10%以內，新北市、桃園市和高雄市都有18%-25%的年漲幅；台中市的年漲幅更是高達31%。台北市預售屋房價漲幅雖只有11.5%，但房價基期高，一成多的房價漲幅亦不容小覷。

陳金萍指出，預售屋價格反映的是對未來房價的預估，在台灣經濟發展穩健樂觀、低利環境持續的大環境下，使預售屋價格有所支撐，更可能進一步帶動中古屋價格上漲。

展望下半年的房市，全球經濟發展是否會維持穩健趨勢、美國總統大選結果、以及地緣政治變化，都可能會對台灣房市產生影響，值得持續觀察。

2021年-2024年全台預售屋市場表現比較。資料來源／永慶房屋
2021年-2024年全台預售屋市場表現比較。資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

房市 預售屋

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