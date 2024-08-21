富旺不動產版圖北征 5.65億取得新北市新莊區光榮段

富旺不動產版圖再下一城，斥資約5.65億元取得新北市新莊區光榮段，每坪約69萬8,186元，土地面積達2,675.2平方公尺，折合約809.24坪，且涵蓋坐落土地上之建物及其附屬建物。

富旺董事長林正雄表示，此案歷經半年的時間與地主協商討論後順利取得，看準週圍金屬製品製造、電子零組件製造、機械設備製造和塑膠製品製造業等產業蓬勃發展，廠辦交易與需求將更趨明顯，預計興建廠辦大樓進行銷售，為地區經濟注入新活力。

林正雄指出，插旗新北，對富旺來說具有歷史上的重大意義，象徵公司成功跨出中南部地區，不動產布局已北征插旗跨入北台灣，將為公司營運成果寫下新篇章。

根據信義全球資產最新資料統計顯示，今年上半年商用不動產、土地交易金額持續成長，主要受惠於產業自用需求、市區重建題材發酵，帶動多家上市櫃公司、開發商攜重金進場，統計今年上半年上市櫃法人商用不動產交易金額達638億元，加計土地交易金額594億元，總計商用不動產、土地市場交易量達1,232億元、年增31%，商用不動產在台灣已逐步增溫。

富旺取得新莊區光榮段的商用不動產，由於目前該案土地上仍有廠房，以目前規劃設計進度來看，預計2025年有機會開工動土。

展望2024年下半年，富旺對整體營運正向成長持審慎樂觀看法，目前旗下成屋包括站前富時代、協奏曲、心海城、雲科莊園等陸續交屋入帳，營運規模放大，另外還包括讚時代、悅時代、華時代、微美居(御金特區) 、微美居(鉑金特區) 等個案，其加總總銷達46億元、平均銷售率皆已近完銷，將陸續進入完工交屋階段，有望在今年底前為營運注入強勁的成長動能。