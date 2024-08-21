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Hahow好學校 協助育才留才

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導
好學校企業端事業群總監高玉璁。記者余承翰／攝影
好學校企業端事業群總監高玉璁。記者余承翰／攝影

全台最大線上學習平台Hahow好學校瞄準供應鏈大廠所需，規劃各式人才培訓課程供企業客戶使用，在2020年成立專為企業提供服務的Hahow for Business，累計已有逾250家企業採用，近25萬名員工培訓。

Hahow企業端事業群總監高玉璁指出，「人才培訓解決方案」從八大職能著手，協助企業主更精準的完成人才培育，課程種類涵蓋線上、線下和混成式，不受地域限制，相較傳統培訓也更便利。

缺工潮持續，加上少子化與超高齡社會來臨，國內企業如何化解缺工難題已成當務之急。高玉璁指出，Hahow for Business除提供至少700堂線上培訓課程，也提供「客製化」課程服務，不僅解決企業大廠的人才培訓難題，也幫助客戶從更長遠角度出發，建立一套較完整培訓制度，有效解決「育才留才」所需。

根據Hahow for Business《企業人才及培訓趨勢報告》調查顯示，目前有近85%的企業投入數位營運、ESG、DEI、學習型組織、AI應用等不同的組織調整與改革。但因「人才培訓、資源、技能」的不足，導致實際改革的腳步停滯不前。Hahow for Business推出的人才培訓解決方案，透過提供最短一年期的訂閱服務，持續增加用戶數量，目前已獲超過250家大廠採用，其中有180家為上市櫃公司，且客戶續約率接近九成。

高玉璁表示，團隊以八項不同的職能培訓課程，包括：經營管理、數位行銷、數據分析、程式語言、職場技能、視覺設計、商用外語、多元生活等八大職能、不同主題，共超過700堂線上影音課程，並提供每一家企業客戶以「客製化」方式，規劃、設計員工最需要的培訓課程。

Hahow for Business隨著人才永續發展趨勢及跨領域人才需求實際增加課程種類，並提供企業客戶不同的專業課程，進而達成轉型過程中的重要任務。這些特色成功帶動Hahow for Business連續三年營收近倍數成長，累計企業採用家數突破250家，包含國泰集團、新光人壽、台灣大哥大（3045）、英業達、研華科技、LVMH、珍煮丹、麥當勞、信義房屋，包括服務業、製造業、金融業、科技業，有近25萬名員工使用Hahow for Business進行培訓，台灣前十大上市公司就有八家採用。

台灣大哥大 國泰

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