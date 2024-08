Hahow好學校 協助育才留才

全台最大線上學習平台Hahow好學校瞄準供應鏈大廠所需,規劃各式人才培訓課程供企業客戶使用,在2020年成立專為企業提供服務的Hahow for Business,累計已有逾250家企業採用,近25萬名員工培訓。

Hahow企業端事業群總監高玉璁指出,「人才培訓解決方案」從八大職能著手,協助企業主更精準的完成人才培育,課程種類涵蓋線上、線下和混成式,不受地域限制,相較傳統培訓也更便利。

缺工潮持續,加上少子化與超高齡社會來臨,國內企業如何化解缺工難題已成當務之急。高玉璁指出,Hahow for Business除提供至少700堂線上培訓課程,也提供「客製化」課程服務,不僅解決企業大廠的人才培訓難題,也幫助客戶從更長遠角度出發,建立一套較完整培訓制度,有效解決「育才留才」所需。

根據Hahow for Business《企業人才及培訓趨勢報告》調查顯示,目前有近85%的企業投入數位營運、ESG、DEI、學習型組織、AI應用等不同的組織調整與改革。但因「人才培訓、資源、技能」的不足,導致實際改革的腳步停滯不前。Hahow for Business推出的人才培訓解決方案,透過提供最短一年期的訂閱服務,持續增加用戶數量,目前已獲超過250家大廠採用,其中有180家為上市櫃公司,且客戶續約率接近九成。

高玉璁表示,團隊以八項不同的職能培訓課程,包括:經營管理、數位行銷、數據分析、程式語言、職場技能、視覺設計、商用外語、多元生活等八大職能、不同主題,共超過700堂線上影音課程,並提供每一家企業客戶以「客製化」方式,規劃、設計員工最需要的培訓課程。

Hahow for Business隨著人才永續發展趨勢及跨領域人才需求實際增加課程種類,並提供企業客戶不同的專業課程,進而達成轉型過程中的重要任務。這些特色成功帶動Hahow for Business連續三年營收近倍數成長,累計企業採用家數突破250家,包含國泰集團、新光人壽、台灣大哥大(3045)、英業達、研華科技、LVMH、珍煮丹、麥當勞、信義房屋,包括服務業、製造業、金融業、科技業,有近25萬名員工使用Hahow for Business進行培訓,台灣前十大上市公司就有八家採用。