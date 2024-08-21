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虹光北市蓋商辦再添一案 印尼紡織大王家族看好市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
虹光集團董事長宋大江（左）及虹光大華董事長宋大華（右）。業者／提供
虹光集團董事長宋大江（左）及虹光大華董事長宋大華（右）。業者／提供

「印尼紡織大王」宋良浩家族插旗台北市大直商辦再下一城，由伊都汽旅原址改建的虹光植福路商辦昨（20）日舉行上梁典禮，虹光集團董事長宋大江表示，看好台北市大直地區，此前已在敬業二路建構虹光LIVE大樓，如今植福路也再構築新地標，未來集團將持續推進、擴大事業版圖。

虹光集團位於台北市中山區大直的植福路大樓昨天上樑，由宋良浩之孫宋大江、宋大華兄弟共同主持，這項開發案為宋氏家族擴大加碼投資台灣地產事業的開端，由虹光大江、虹光大華兩家公司首度合作興建開發。

虹光集團指出，政府2019年推出多項投資台灣方案，鼓勵台商返鄉設廠，加上本土企業商辦舊換新的需求，商辦市場熱度持續加溫，北台灣推案量突破千億元，主要集中在台北大直及新北林口一帶。

其中大直地區被台北市政府視為新都市核心，加上內科商辦需求接近飽和外溢，近年成為多家建商購地推案的重點區域，包括忠泰、興富發、華固、良茂、宏普、長虹、虹光、大陸建設等多家建商陸續插旗推案，汽車旅館、量販店紛紛退場變身成辦公大樓。

虹光集團指出，境外資金匯回五年閉鎖期在今年8月期滿，據央行統計，在「境外資金匯回管理運用條例」專法監看下，目前尚未運用的境外匯回資金約有42億美元（約新台幣1,380億元），初估每年最多可提取約400多億元，能自由運用在國內外投資，預期下半年商辦市場在大量資金有望挹注下，將會再創下更多區域行情新高及整體平均行情續漲的表現。

宋大江表示，台灣的投資環境相較於東南亞其他國家穩定，因此十多年前返台創立虹光相關事業。

大江

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