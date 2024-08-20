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歷經三年籌備！廣三 SOGO 自營「王牌映画影城」8/21開業

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
王牌映画影城將於8月21日開業，影城內設有9座影廳共440位。廣三SOGO提供
王牌映画影城將於8月21日開業，影城內設有9座影廳共440位。廣三SOGO提供

歷經三年的籌備與規劃，由台中廣三SOGO自營的「王牌映画影城」，將於8月21日隆重開業；擁有全台灣最高視角的影城，以低調簡約的空間設計、身歷其境的影音設備，藝術與商業兼具的選片定位，為年輕世代的觀眾，帶來全方位的觀影高度。

為慶祝影城開業，王牌映画特別推出「有緣（5元）逗陣看電影」、「 請你呷涼配電影」的限時優惠活動，其中8月21日當天手機出示成功加入『王牌映画影城LINE@好友』畫面，即可以五元的票價，觀看當日任一場次的電影（限量500份，早上8：00於1樓廣場開始排隊）。

好康不嫌多，廣三SOGO表示，試營運首周，不僅有購票即享美粒果半價優惠，還有販賣部飲料買一送一，炎炎夏日，趕緊來王牌映画享受一場清涼的電影體驗。

王牌映画影城以黑白灰為主色調，規劃出兩區別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力，在金獎「動畫大師」面前獲得實踐夢想的力量，法式沙龍的空間氛圍感，讓觀眾在進入影廳前便能感受到濃厚的電影氛圍。

影城內設有9座影廳共440位，其中「Cine Art 藝術主題影廳」和「Cine Anime動畫主題影廳」等兩個特色主題影廳，全天候帶狀式的播映藝術電影和動漫電影，為喜愛藝術電影的資深影迷們，提供全年無休的大師級電影饗宴。

如當代電影大師文·溫德斯（Wim Wenders），被譽為影史最完美的公路電影之一的《巴黎，德州》，2024台北電影節國際新導演競賽入選的《人道主義吸血鬼徵求自願獻身者》，金馬奇幻影展觀眾票選口碑秒殺的《狸太怨》；入圍2023年坎城影展正式競賽單元教的《教宗家的小兒子》，部部經典。

日本動畫大師宮﨑駿的經典作品《霍爾的移動城堡》，還有人氣動畫導演新海誠的作品集：《言葉之庭》、《追逐繁星的孩子》，以及近期號稱「整場都在哭」的口碑之作《驀然回首》，也都將在影城開業時接力上映。

此外，所有影廳皆配備最新一代的SP2K系列雷射放映機，採用雙重雷射技術，提供完美的螢幕對比度和色彩均勻度，確保每一部電影都能以最清晰、生動的畫面呈現；杜比7.1聲道環繞音響系統，讓每位觀眾都能享受無與倫比的聲音效果。

王牌映画影城別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力。廣三SOGO提供
王牌映画影城別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力。廣三SOGO提供

動畫 台北電影節

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