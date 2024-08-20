台中房價飆年輕族哀號 這2區竟有「1字頭」親民價
近年台中房價飆漲，市區2房動輒逾1500萬元，讓不少年輕族哀號「買不起！」台灣房屋根據實價登錄資料發現，今年台中市上半年各區預售屋均價，以梧棲區平均每坪26.3萬元最便宜，也是台中市唯一低於3字頭的行政區。另外，清水區、外埔區今年上半年甚至出現還有「1字頭」的親民房價，引起民眾熱議。
實價登錄資料顯示，今年上半年台中負擔最低的5大房價均價平價區，前四名都在海線，分別為梧棲、大甲、清水與外埔，第五名則為山線的后里。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，台中海線近年台中港周邊產業投資旺盛，又有捷運藍線的軌道遠景加持，房價2、3字頭均價仍顯平實，近期吸引小資族購屋，成為新興首購熱區。
陳定中分析，清水出現1字頭房價，主要是地跨梧棲、清水的台中港特定區，吸引建商大舉插旗，尤其多年前就購地推案的業者，因成本相對便宜，加上銷況已近尾聲，餘屋又以低樓層戶別為主，讓利拚完銷的意願高，因此上半年仍有零星18萬至22萬元的成交案例。外埔區則由於部分新案分佈在非都計的郊區，且產品為小規模華廈，社區管理及公設項目較簡約，因而出現親民價。
聯悦建設在台中海線的清水區推出第二棟建案「聯悦馥」全新落成。專案經理陳俊宇說，該案總戶數494戶，規畫2至4房，公設豐富度不亞於市區高價大樓社區，成屋實景如高級度假飯店，吸引外商搶租，租金行情看俏，房價更從當初預售的1字頭，如今翻倍來到3字頭。
台灣房屋七期龍門特許加盟店店長徐郁閎認為，比起海線的平價，台中市區的南屯、北屯、西區及北區等區今年上半年預售屋均價都衝上5字頭，市中心的西屯區因不乏品牌建商加持，均價達72.2萬，已可與新北的板橋、中和比肩。
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