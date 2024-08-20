職場教練課／自我成長 破除無知

說一個我自己的慘痛經驗。以前我的嗓音還不錯，有一天我發現聲音變沙啞了，看了很多醫生才發現是胃食道逆流傷害到聲帶，造成聲音沙啞。

透過醫生的問診與說明，我才知道：「經常吃消夜後立刻躺下來睡覺，這會造成胃食道逆流，胃食道逆流會傷到聲帶。」

這樣的基本醫學知識（常識），我是到五十多歲才知道的，但傷害早已造成。從此我盡量不吃消夜，若是吃消夜，也是吃一點點，也避免立刻上床睡覺。

心理學有一個理論：元無知。

元無知就是：「不知道自己不知道」，「不知道自己不懂也不會」。我對胃食道逆流的元無知，造成我身體的傷害，這得怪我自己的無知。

元無知有四個階段，第一、不知道自己不知道（元無知）。第二、知道自己不知道（經過學習或他人告知後，知道承認自己不足）。第三是知道自己知道（虛心學習請教後，自己學會了），以及第四，不知道自己知道（學會後反覆練習化於無形，專家階段）。

人類史就是一段不斷破除元無知的歷史。早期人類一直認為太陽繞地球轉，直到哥白尼舉出許多證據，人類才承認是地球繞著太陽轉，這樣的例子數不勝數。

生也有涯學海無涯，學問浩瀚如海是學不完的，我們對自然科學，對醫學，對組織管理學，都有元無知的時刻。

只要我們保持虛心學習態度，我們就可以從第一階段，逐步提升到第四階段。

元無知不可怕，有自知之明就會進入第二階段「知道自己不知道」，就能破除元無知，進而趕快學習。學會了也知道了，就會進入到「知道自己已經知道」的第三階段。再經過反覆練習熟能生巧後，最後會進步到「不知道自己已經知道了」的第四階段，也就是熟練到變成專家了。

但是第四階段「不知道自己已經知道」的專家，此時有一個盲點，就是把這個視為當然，以為全世界的人都應該會、都應該懂，因此對新手可能會缺少同理心。

再強調一次，元無知不可怕。我們無法窮盡世界上所有知識，但若工作上需要這個知識或技能時，經由虛心學習請教他人，就能破除元無知。

最可怕的是：「偏執型無知」，在自己不知道也不懂的領域，卻堅信自己知道，但是其觀點大都是錯誤的，這種觀念固執偏執者，除非遇到大挫折，否則很難改變。

這種「偏執型無知」，就很容易陷入「達克效應」。

達克效應，是一種認知偏差，指在特定領域能力較差的人高估自己的能力。所以生物學家達爾文（Charles Darwin）曾說，「無知比知識更容易造就自信」，意思是當你沒足夠知識來評估情勢時，就很容易高估了自身能力，這也是一種盲目的自信自大。

保持「自知型無知」，知道自己有所不足，是成長的關鍵。