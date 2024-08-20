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永立榮生醫等六家公司獲准進駐生醫園區及竹科 投資總額11.65億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
永立榮生醫等六家公司獲准進駐生醫園區及竹科，投資總額11.65億元。圖／台灣房屋提供
永立榮生醫等六家公司獲准進駐生醫園區及竹科，投資總額11.65億元。圖／台灣房屋提供

國科會科學園區審議會今（20）日審議通過永立榮生醫、環翔科技、碳矽電子、台美檢驗科技分公司、兆發科技及安奕生技等六家公司進駐生醫園區及竹科投資案，共計核准投資新臺幣11.65億元，另備查1件園區事業間合併案、5件廢止投資計畫案、4件增資案及3件增加產品及營業項目案，合計增資77.08億元。

其中永立榮生醫投資金額8億元，進駐生醫園區 ，主要產品以羊水幹細胞專利為核心，研發幹細胞新藥、幹細胞外泌體新藥，以及開發幹細胞相關產品原料及應用技術。

環翔科技投資金額1億元，主要產品為氮化鎵功率半導體元件、氮化鎵射頻半導體元件、體聲波濾波器等3大化合物半導體產品應用。

碳矽電投資金額1億元，主要產品為碳化矽（SiC）金氧半場效電晶體、蕭特基二極體及碳化矽相關技術服務。主要應用於電力電子、汽車電子、工業自動化、航太等領域的應用，特別是在再生能源、AI伺服器與電動車市場持續成長。

台美檢驗科技股份有限公司再生醫學事業分公司也計畫在生醫園區投資金額0.75億元，主要產品為細胞庫建置委託研發生產、細胞庫特性分析驗證以及細胞製劑產品批次放行檢測等項。

兆發科技則在竹科投資金額0.6億元，主要提供IC設計及一站式開發模組服務，以及開發多媒體數位影音電視牆解決方案。

安奕生物在生醫園區投資金額0.3億元，主要產品為癌症伴隨式診斷檢測套組。透過尖端的基因檢測技術，滿足臨床對高效、精準檢測的需求，所研發產品採取模組化設計以保留擴充彈性，可適用於多種實體腫瘤癌症病患，並且完全涵蓋目前衛福部食藥署核可用於治療實體腫瘤的癌症標靶藥物，得使醫療機構快速對症下藥，爭取最佳醫療時效。此案進駐科學園區後，將再投入更多精準醫療檢測相關的研發應用，為我國癌症治療做出更大貢獻。

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