葡萄王與泰國技術交流 國邑新藥授權中東北非市場

生技股葡萄王今天宣布攜手泰國國家食品院（NFI）簽署合作備忘錄；此外，新藥公司國邑今天公告，與中東製藥公司Menagen簽訂藥械組合新藥於中東、北非等地區的獨家商業化授權合約。

葡萄王看準泰國近年躍升為亞洲新興工業化國家，隨著疫情後生技業強勁復甦，保健市場也不容忽視。葡萄王董事長曾盛麟今天出席「2024台泰產業鏈結高峰論壇」，與泰國國家食品院簽署合作備忘錄（MOU）。

葡萄王指出，未來雙方將從研發技術、實驗資源、人才培育、學術等多面向領域，透過技術交流增加彼此研發量能，也可從共同實驗室一同檢視資源，促成台泰生技產業的交流與合作以共創雙贏。

國邑今天公告，與中東製藥公司Menagen簽訂藥械組合新藥L606於中東、北非及土耳其等（簡稱MENAT）地區的獨家商業化授權合約。此為國邑繼去年6月完成北美市場獨家授權後，再繳出授權成績，並啟動L606藥械組合產品搭載自有品牌霧化器的授權。

根據合約，Menagen取得L606用於治療兩項適應症在MENAT地區的開發與商業化權利，負責未來該地區的藥證申請與推廣銷售，並支付相關費用。

國邑除取得簽約金外，後續將再依里程碑達成情形，獲得產品開發里程金、銷售里程金，以及產品上市後，負責供應L606藥物及其專用霧化器。

供貨價格部分，L606藥物依終端藥價高雙位數比例為供貨價，專用霧化器則依雙方合意價格為供貨價。國邑表示，因有簽訂保密協議，無法透露金額。