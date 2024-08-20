快訊

把握未來3天好天氣 周末水氣變多、雨勢大…氣象署曝雲雀颱風動向

民眾黨中評會祭停權3年處分 黃珊珊認「造成傷害」坦然接受

確認了！李孟諺請辭交通部長後 政次陳彥伯「救火」暫當代理部長

葡萄王與泰國技術交流 國邑新藥授權中東北非市場

中央社／ 台北20日電

生技股葡萄王今天宣布攜手泰國國家食品院（NFI）簽署合作備忘錄；此外，新藥公司國邑今天公告，與中東製藥公司Menagen簽訂藥械組合新藥於中東、北非等地區的獨家商業化授權合約。

葡萄王看準泰國近年躍升為亞洲新興工業化國家，隨著疫情後生技業強勁復甦，保健市場也不容忽視。葡萄王董事長曾盛麟今天出席「2024台泰產業鏈結高峰論壇」，與泰國國家食品院簽署合作備忘錄（MOU）。

葡萄王指出，未來雙方將從研發技術、實驗資源、人才培育、學術等多面向領域，透過技術交流增加彼此研發量能，也可從共同實驗室一同檢視資源，促成台泰生技產業的交流與合作以共創雙贏。

國邑今天公告，與中東製藥公司Menagen簽訂藥械組合新藥L606於中東、北非及土耳其等（簡稱MENAT）地區的獨家商業化授權合約。此為國邑繼去年6月完成北美市場獨家授權後，再繳出授權成績，並啟動L606藥械組合產品搭載自有品牌霧化器的授權。

根據合約，Menagen取得L606用於治療兩項適應症在MENAT地區的開發與商業化權利，負責未來該地區的藥證申請與推廣銷售，並支付相關費用。

國邑除取得簽約金外，後續將再依里程碑達成情形，獲得產品開發里程金、銷售里程金，以及產品上市後，負責供應L606藥物及其專用霧化器。

供貨價格部分，L606藥物依終端藥價高雙位數比例為供貨價，專用霧化器則依雙方合意價格為供貨價。國邑表示，因有簽訂保密協議，無法透露金額。

中東 生技產業 葡萄王

延伸閱讀

泰幸福！台中市這所私校獎勵旅遊 送教職員飛泰國

拳擊／第一次參加豐年祭 陳念琴：和家人膩在一起就滿足了

葡萄王與泰國食品院簽署MOU 要促進台泰生技研發合作

U17女排世錦賽／直落二勝波多黎各 中華隊分組第2挺進16強

相關新聞

台中機場拚國際化 全台第三大航空城該如何定位？

台中市拚國際化，首先要有一個國際機場，但如何辦到，又有哪些挑戰待克服？台中國際機場也積極開闢國際新航線，力拚運能更上層樓。然而，在北桃園、南高雄的夾擊下，台中國際機場要突破重圍，未來究竟該如何定位，將是攸關台中打造「航空城」成功與否的主要關鍵。

上半年台中市預售屋親民區房價 海線五大區躍首購族天堂

根據實價登錄資料，今年上半年台中市各區預售屋負擔最低的五大平價區中，梧棲區以每坪成交均價26.3萬元、躍最便宜行政區，也...

台灣有機茶園面積創新高 發展袋茶紅茶參賽最多

台灣人愛喝手搖飲，農業部茶及飲料作物改良場統計，有機茶栽培面積至今年7月底達550公頃以上，占全台茶園4.5%為歷史新高...

最新青安統計7月再創次高紀錄 8月恐遭限貸令緊縮

財政部今日發布新青安截至7月底止業務量最新統計，7月底撥貸戶數7876戶，撥貸金額為623.32億，不僅較6月的7244...

銅礦短期供給吃緊 祕魯銅礦產量下降、礦場罷工事件再起

根據路透社的報導，由於美中貿易緊張局勢，有越來越多的中國大陸製造商將一些出口業務轉移到越南，而無縫鐵路連接被認為對供應鏈...

台中首購族「人道走廊」 這兩區還有1字頭預售屋

台灣房屋統計根據實價資料，統計今年台中市各區預售屋均價，並找出負擔最低的五大平價區，以梧棲區平均26.3萬元最便宜，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。