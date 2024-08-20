台酒高層人事搬風 湯期安將接董座、賴煥宗總座
台灣菸酒今日公告董事異動，其中財政部公股代表董事丁彥哲、林士傑解任，新任公股代表由湯期安、副總賴煥宗接任，並將分別接下董事長與總經理。相關人事案21日生效。
湯期安為生技業背景，為鑫品置業公司董事長，據了解，也曾擔任台灣生技產業聯盟理事，其父湯文萬為總統府資政，也是台中信賴台灣宗教後援會總會長，旗下事業包括「日月行館」、從事菇蕈多醣體及菌絲體等保健產品的桐核麥生技公司等。
台酒現任董事長丁彥哲先前已接獲財政部高層通知將不續任，總經理林士傑則將屆齡退休，遺缺由原督導酒事業部的副總賴煥宗升任。新任生效日為8月21日。台酒也規劃於21日舉辦交接。
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