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中華電信 MOD、Hami Video 台劇《聽海湧》 全網首播即登冠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信宣布，MOD、Hami Video強檔影劇不間斷，全網首播旗艦台劇《聽海湧》上周播出後即登上Hami Video影劇館⁺戲劇類冠軍，收視成績亮眼。

中華電信指出，9月再上架全台獨家韓劇《于氏王后》、搶先看電影《九龍城寨之圍城》、人氣動畫《劇場版SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》及好萊塢大片《龍捲風暴》、《神偷奶爸4》等熱門影劇。

《聽海湧》由中華電信MOD、Hami Video與公視共同首播，黃冠智、吳翰林、朱宥丞、連俞涵、施名帥、周厚安等多位優秀演員共演，除在高雄、臺東及屏東等主要場景拍攝，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景，以具備國際視野的高規格製作，成功吸引觀眾眼球，本周六（8/24）晚間九點Hami Video電視館免費直播第三、四集，影劇館⁺ 同步更新，歡迎鎖定MOD、Hami Video收看優質時代劇集。

除全網首播旗艦台劇《聽海湧》，中華電信指出，MOD、Hami Video九月為客戶準備温貞菱、李霈瑜主演獨家台劇《妳是我的姐妹》，以及獨家上架高規格古裝韓史鉅作《于氏王后》，8/30起Hami Video影劇館⁺前四集開放限時免費看。包月電影部分，古天樂、洪金寶等實力派巨星主演香港動作鉅片《九龍城寨之圍城》、梁朝偉諜戰片《無名》及吳慷仁動人力作《但願人長久》等片獨家搶先看；單次付費電影則有《龍捲風暴》、《神偷奶爸4》八月起搶先特映。此外，全網獨家兒童節目《碰碰狐與babyshark系列》與眾多日本最新動漫如《【我推的孩子】》同步跟播。

MOD 中華電信 電影

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