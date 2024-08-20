國邑藥械新藥L606授權Menagen公司 插旗中東北非市場

國邑*（6875）20日公告，與總部位於阿曼的Menagen公司簽訂藥械組合新藥L606中東、北非及土耳其（MENAT）地區獨家商業化授權合約。為國邑藥品繼去年6月完成L606北美市場獨家授權後，再繳出的授權成績單，也啟動L606藥械組合產品搭載自有品牌霧化器的授權。

國邑藥品將持續邁向全套「藥物＋器械」MIT生技新藥公司的目標前進、奠定公司在全球藥械組合新藥中獨特產業地位。

根據合約，Menagen取得L606用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）二項適應症在MENAT地區的開發與商業化權利，負責未來該地區之藥證申請與推廣銷售，並且支付相關費用。國邑*除取得簽約金外，後續將再依里程碑達成情形享有產品開發里程金、銷售里程金，以及在產品上市後，負責供應L606藥物及其專用霧化器。供貨價格部分，L606藥物依終端藥價高雙位數比例為供貨價，專用霧化器則依雙方合意價格為供貨價。

本次授權夥伴Menagen隸屬Taiba集團旗下，為其全資子公司，該集團總部位於阿曼，出貨中心位居國際樞紐杜拜，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及科威特設有辦事處，引進創新藥物、包括罕見疾病藥物在當地註冊與銷售，並在MENAT地區擁有完善的行銷通路，旗下代理不少國際知名藥廠如Alexion、Biomarin、Vertex、Aegerion、Veloxis等的罕病用藥，居該地區業界領導地位。

國邑表示，以微脂體專利配方核心技術開發出的L606，透過長效緩釋的吸入劑型，用於治療罕見疾病PAH及PH-ILD，本次與Menagen公司建立起夥伴關係，借重其熟稔當地罕病藥物法規與肺高壓等疾病相關治療模式，以及豐富的銷售經驗，加上集團擁有完善的冷鏈與GDP藥品運送系統，有助提升L606新藥產品的國際能見度與競爭力。

本次合作的L606新藥產品，搭載的給藥器械是國邑自有品牌新一代網式振動霧化器，為一專屬奈米微脂體劑型藥物設計，擁有呼吸引動、超低殘留、穩定給藥劑量等多項獨特優勢，亦有連結藍芽、個人化智能學習等科技功能。隨著L606新藥產品的成功授權，未來將與國內醫材CDMO合作夥伴共同供應L606專屬霧化器上市後的量產規劃，確保供應鏈的品質與穩定性。

Menagen公司執行長 Saif Al Hasani表示，很高興能與國邑藥品建立起夥伴關係，L606有效強化公司的產品組合，也為PAH或PH-ILD罕見疾病患者提供創新的治療方案。從目前在PAH病患的臨床研究中可觀察到，每日兩次給藥L606不僅能提高患者使用的便利性與順從性，更重要的是可以24小時持續給藥，不因睡眠期間而中斷，有助增進療效與耐受性。

國邑表示，L606正持續在美國市場推進PAH三期臨床，北美授權夥伴也已向歐洲藥品管理局（EMA）完成用於PH-ILD三期臨床試驗的諮詢，並規劃在今年內啟動全球三期臨床試驗。由於在北美以外尚無任何獲准治療PH-ILD的上市藥物，本次攜手Menagen率先卡位中東、北非市場及土耳其市場。

根據研究調查顯示，目前該新興市場依人口數與北美患病率計算，預估PAH與PH-ILD潛在病患人數至少超過4.5萬。其中主要國家病患一年治療費用可介於歐洲與美國之間，享有罕病的高藥價優勢，加上當地政府對於創新醫療的接受度高，也提供完善醫療補助，未來市場將持續擴大，國邑有信心藉由雙方合作，有助加速L606新藥及早上市、造福病患，並帶動雙方的營運成長，創造多贏。